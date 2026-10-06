Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω βελτίωσης του διεθνούς κλίματος.

Ανοδικά κινούνται οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, με τις μετοχές της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στο επίκεντρο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.680,90 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,55%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 47,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,49%), της Alpha Bank (+2,96%), της Εθνικής (+2,88%), της Eurobank (+2,86%), της Optima Bank (+1,73%) και της Aktor (+1,60%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-0,82%), των ΕΛΠΕ (-0,71%) και της Motor Oil (-0,59%).

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 18 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+6,53%) και Πειραιώς (+3,49%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mevaco (-2,68%) και Ave (-1,52%).