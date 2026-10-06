Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2202, ο οποίος τροποποιεί το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις επαναδρομολογήσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.

Ο Κανονισμός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Οκτωβρίου 2026, τίθεται σε ισχύ στις 22 Οκτωβρίου 2026 και εφαρμόζεται από τις 23 Οκτωβρίου 2027. Τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 2027/97 σχετικά με την ευθύνη των αερομεταφορέων για τη μεταφορά επιβατών και αποσκευών.

Οι αποζημιώσεις παραμένουν στα 250, 400 και 600 ευρώ

Τα βασικά ποσά αποζημίωσης διατηρούνται. Ο νέος Κανονισμός προβλέπει αποζημίωση 250 ευρώ για ταξίδια έως 1.500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για όλα τα ενδοενωσιακά ταξίδια άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για άλλα ταξίδια μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων και 600 ευρώ για τα υπόλοιπα ταξίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι διατηρείται το σημερινό επίπεδο προστασίας και το όριο των τριών ωρών καθυστέρησης άφιξης για την αποζημίωση.

Ο Κανονισμός προβλέπει, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις επαναδρομολόγησης μετά από ακύρωση, όταν η νέα πτήση αναχωρεί νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50% ή 25%, ανάλογα με το πόσο νωρίτερα αναχωρεί η νέα πτήση.

Ενημέρωση μέσα σε 96 ώρες για την αποζημίωση

Όταν ο επιβάτης έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ο αερομεταφορέας πρέπει, μέσα σε 96 ώρες από την ολοκλήρωση του ταξιδιού, να του παρέχει ηλεκτρονικά, σε σταθερό μέσο, πληροφορίες για το δικαίωμά του στην αποζημίωση και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υποβολής του αιτήματος.

Το αίτημα για αποζημίωση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εννέα μήνες από την πραγματική ημερομηνία αναχώρησης που αναγράφεται στο εισιτήριο. Ο αερομεταφορέας πρέπει να επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή του αιτήματος και, μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες, να καταβάλλει την αποζημίωση ή να εξηγεί γιατί δεν την καταβάλλει.

Νέα δυνατότητα να κλείσει ο επιβάτης μόνος του άλλη μεταφορά

Εάν ο επιβάτης έχει επιλέξει να συνεχίσει το ταξίδι του και η αεροπορική εταιρεία δεν του έχει προσφέρει, μέσα σε τρεις ώρες, επαναδρομολόγηση υπό συγκρίσιμους όρους μεταφοράς, μπορεί να οργανώσει μόνος του την εναλλακτική μετακίνησή του.

Ο επιβάτης πρέπει να ενημερώσει σχετικά την αεροπορική εταιρεία και να περιορίσει τα έξοδα σε όσα είναι αναγκαία, εύλογα και κατάλληλα. Ο αερομεταφορέας πρέπει να επιστρέψει τα σχετικά έξοδα μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 400% της πλήρους τιμής του εισιτηρίου ή των εισιτηρίων και των τυχόν τελών διαμεσολάβησης. Η επιστροφή πρέπει να γίνει μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.

Αυτόματη επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση διαταραχής, ο επιβάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ επιστροφής χρημάτων και επαναδρομολόγησης. Όταν επιλέγει επιστροφή χρημάτων, αυτή πραγματοποιείται αυτόματα μέσα σε επτά ημερολογιακές ημέρες από την επιλογή του επιβάτη, με ηλεκτρονική τραπεζική μεταφορά, εκτός εάν ο επιβάτης συμφωνήσει ρητά σε άλλο τρόπο επιστροφής σε σταθερό μέσο.

Τέλος στην πρακτική «no-show»

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να αρνηθούν την επιβίβαση στην πτήση επιστροφής επειδή ο επιβάτης δεν πραγματοποίησε την πτήση ή τις πτήσεις της αναχώρησης που περιλαμβάνονταν στην ίδια σύμβαση αερομεταφοράς.

Δεν μπορούν επίσης να χρεώσουν τέλος στον επιβάτη επειδή δεν χρησιμοποίησε την πτήση της αναχώρησης.

Δωρεάν διόρθωση λαθών στο όνομα

Ο αερομεταφορέας πρέπει, έπειτα από αίτημα που υποβάλλεται το αργότερο 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, να διορθώνει ορθογραφικά λάθη στο όνομα του επιβάτη ή, σε περίπτωση διοικητικής αλλαγής, να ενημερώνει το όνομα.

Η διόρθωση ή ενημέρωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά χωρίς χρέωση και δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης επιβίβασης, εφόσον δεν οδηγεί σε αλλαγή της ώρας, της ημερομηνίας, του δρομολογίου ή του επιβάτη.

Προσωπικό αντικείμενο 40×30×15 εκατοστά

Ο νέος Κανονισμός ορίζει κοινό ελάχιστο πρότυπο για το προσωπικό αντικείμενο που μπορεί να μεταφέρει κάθε επιβάτης στην καμπίνα χωρίς πρόσθετη χρέωση. Ως προσωπικό αντικείμενο ορίζεται μη παραδοτέα αποσκευή που πληροί τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας και έχει μέγιστες διαστάσεις 40 × 30 × 15 εκατοστά ή χωρά κάτω από το κάθισμα μπροστά από τον επιβάτη.

Παράλληλα, ο επιβάτης δικαιούται, υπό την προϋπόθεση της χωρητικότητας της καμπίνας, να μεταφέρει και μία χειραποσκευή στην καμπίνα. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν εμπορικά διαφοροποιημένους ναύλους σε επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή.

Οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεσάζοντες και οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να εμφανίζουν από προεπιλογή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας κράτησης, τον ναύλο που περιλαμβάνει τη δυνατότητα μεταφοράς χειραποσκευής.

Οι εταιρείες πρέπει επίσης να ενημερώνουν τον επιβάτη κατά την κράτηση για τις μέγιστες διαστάσεις και το βάρος των αποσκευών που επιτρέπονται στην καμπίνα και στον χώρο αποσκευών. Ο Κανονισμός δεν καθορίζει ενιαίο όριο βάρους για το προσωπικό αντικείμενο.

Εάν για λόγους ασφάλειας, χωρητικότητας ή αλλαγής τύπου αεροσκάφους δεν μπορεί να μεταφερθεί το προσωπικό αντικείμενο ή η χειραποσκευή στην καμπίνα, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να τα μεταφέρει στον χώρο αποσκευών χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Οικογένειες μαζί με παιδιά

Ο συνοδός παιδιού πρέπει να μπορεί να καθίσει δίπλα του χωρίς πρόσθετη χρέωση. Η ρύθμιση αφορά παιδιά κάτω των 14 ετών. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες διπλανές θέσεις, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να βρεθούν.

Παράλληλα, τα βρέφη και τα παιδιά που χρειάζονται καρότσι ή πτυσσόμενο παιδικό καρότσι μπορούν να το μεταφέρουν χωρίς πρόσθετο κόστος μέχρι την πύλη επιβίβασης ή την πόρτα του αεροσκάφους. Το καρότσι επιστρέφεται στην πόρτα του αεροσκάφους, εκτός εάν υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας, προστασίας, χωρητικότητας ή επιχειρησιακοί περιορισμοί.

Εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης χωρίς επιπλέον χρέωση

Ο επιβάτης δεν μπορεί να στερηθεί την επιβίβαση επειδή χρησιμοποιεί τη δική του εκτυπωμένη έκδοση ψηφιακής κάρτας επιβίβασης, εφόσον αυτή είναι καθαρή και μπορεί να διαβαστεί από μηχάνημα.

Δεν μπορεί επίσης να χρεωθεί επειδή χρησιμοποιεί τη δική του εκτυπωμένη κάρτα. Όταν η αεροπορική εταιρεία χρησιμοποιεί ψηφιακές κάρτες επιβίβασης, ο επιβάτης πρέπει να μπορεί να τις αποκτήσει κατά το check-in χωρίς να υποχρεώνεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη ή συγκεκριμένη εφαρμογή. Εάν έχει ήδη κάνει check-in, δεν μπορεί να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση για την παροχή εκτυπωμένης κάρτας.

Φαγητό, ποτά, ίντερνετ και τηλεφωνικές κλήσεις

Όταν εφαρμόζεται το δικαίωμα βοήθειας, οι επιβάτες πρέπει να λαμβάνουν δωρεάν αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής.

Προβλέπεται επίσης γεύμα μετά από τρεις ώρες αναμονής και στη συνέχεια κάθε πέντε ώρες, με ανώτατο όριο τρία γεύματα την ημέρα. Οι επιβάτες δικαιούνται ακόμη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο τηλεφωνικές κλήσεις.

Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί αυτές τις παροχές εάν η παροχή τους θα προκαλούσε περαιτέρω καθυστέρηση της καθυστερημένης πτήσης ή της επαναδρομολόγησης.

Ξενοδοχείο και μεταφορά

Όταν απαιτείται διαμονή μίας ή περισσότερων νυχτών κατά την αναμονή για την πτήση ή την εναλλακτική μεταφορά, οι επιβάτες πρέπει να λαμβάνουν δωρεάν ξενοδοχειακό κατάλυμα, καθώς και μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και επιστροφή.

Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί κουπόνια για την παροχή αναψυκτικών, γευμάτων και ξενοδοχείου. Τα κουπόνια για φαγητό και αναψυκτικά πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται στα καταστήματα που παρέχουν τρόφιμα και αναψυκτικά στο αεροδρόμιο όπου έχουν εγκλωβιστεί οι επιβάτες, καθώς και, όπου προβλέπεται, στην πτήση ή στο κατάλυμα.

Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ο επιβάτης μπορεί να κάνει τις δικές του διευθετήσεις και να ζητήσει επιστροφή των αναγκαίων, εύλογων και αναλογικών εξόδων. Η επιστροφή γίνεται μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Εάν το αεροδρόμιο έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε 30 ημέρες.

Σε περίπτωση διαταραχής που οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και δεν μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και αν η αεροπορική εταιρεία είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, η παροχή ξενοδοχείου μπορεί να περιοριστεί σε τρεις διανυκτερεύσεις.

Δωρεάν νερό και σταθμοί φόρτισης στα αεροδρόμια

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει ρητά ότι σε όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ με εμπορική επιβατική κίνηση ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου πρέπει να διαθέτει ρυθμίσεις ώστε να μπορούν να παρέχονται δωρεάν πόσιμο νερό και σταθμοί επαναφόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας, την πτήση ή τον τερματικό σταθμό.

Νέοι κανόνες για την καθυστέρηση στην πίστα

Σε περίπτωση καθυστέρησης του αεροσκάφους στην πίστα, η αεροπορική εταιρεία πρέπει, στον βαθμό του δυνατού, να παρέχει τακτικές ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών ασφάλειας ή προστασίας, πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη θέρμανση ή ψύξη στην καμπίνα, δωρεάν πρόσβαση στις τουαλέτες του αεροσκάφους και την απαιτούμενη φροντίδα για τους επιβάτες με συγκεκριμένες ανάγκες. Εφόσον αυτό δεν παρατείνει την καθυστέρηση και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις αεροπορικής ασφάλειας ή προστασίας, πρέπει να παρέχεται και δωρεάν πόσιμο νερό.

Όταν η καθυστέρηση στην πίστα φτάσει τις δύο ώρες σε αεροδρόμιο με εμπορική επιβατική κίνηση στην ΕΕ, το αεροσκάφος πρέπει να μεταβεί στην πύλη ή σε άλλο κατάλληλο σημείο αποβίβασης, όπου οι επιβάτες θα μπορούν να αποβιβαστούν. Μετά το όριο αυτό, η καθυστέρηση μπορεί να συνεχιστεί μόνο για λόγους ασφάλειας, μετανάστευσης, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή προστασίας που εμποδίζουν το αεροσκάφος να εγκαταλείψει τη θέση του στην πίστα.

Τι γίνεται όταν χαθεί πτήση ανταπόκρισης

Όταν ο επιβάτης χάνει πτήση ανταπόκρισης εξαιτίας διαταραχής της προηγούμενης πτήσης και οι πτήσεις περιλαμβάνονται στην ίδια σύμβαση αερομεταφοράς, ο αερομεταφορέας της προηγούμενης πτήσης είναι υπεύθυνος για την επαναδρομολόγηση και την παροχή βοήθειας.

Εάν ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να επαναδρομολογήσει τον επιβάτη μέσα σε πέντε ώρες από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της χαμένης πτήσης ανταπόκρισης, πρέπει να προσφέρει, χωρίς καθυστέρηση, και επιστροφή χρημάτων. Ο επιβάτης μπορεί επίσης να δικαιούται αποζημίωση εάν φτάσει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών.

Κουπόνια μόνο με ρητή συμφωνία

Όταν ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση και επιλέγει κουπόνι αντί για χρηματική καταβολή, απαιτείται ρητή συμφωνία του σε σταθερό μέσο.

Το κουπόνι πρέπει να έχει αξία τουλάχιστον ίση με το ποσό της επιστροφής ή της αποζημίωσης που δικαιούται ο επιβάτης. Η επιλογή του κουπονιού πρέπει να παρουσιάζεται καθαρά και ισότιμα με τις άλλες επιλογές. Εάν το κουπόνι δεν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί μόνο εν μέρει μέχρι τη λήξη του, το υπόλοιπο επιστρέφεται αυτόματα στον επιβάτη μέσα σε επτά ημερολογιακές ημέρες.

Νέοι κανόνες για τις έκτακτες περιστάσεις

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει μη εξαντλητικό κατάλογο έκτακτων περιστάσεων. Η αεροπορική εταιρεία δεν απαλλάσσεται όμως από την αποζημίωση απλώς και μόνο επειδή επικαλείται μία από αυτές.

Πρέπει να αποδείξει ότι η ακύρωση, η καθυστέρηση ή η απώλεια ανταπόκρισης προκλήθηκε από έκτακτη περίσταση και ότι δεν μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Πρέπει επίσης να υπάρχει άμεση αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στην έκτακτη περίσταση και στη διαταραχή.

Εάν μία προηγούμενη πτήση επηρεάστηκε από έκτακτη περίσταση, η αεροπορική εταιρεία μπορεί πλέον να επικαλεστεί την ίδια περίσταση και για μεταγενέστερη διαταραχή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Περισσότερη προστασία για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα

Οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα αποκτούν ενισχυμένη προστασία. Δικαιούνται αποζημίωση εάν χάσουν την πτήση τους ή πτήση ανταπόκρισης εξαιτίας ανεπαρκούς βοήθειας στο αεροδρόμιο.

Ο Κανονισμός ενισχύει επίσης την προστασία του απαραίτητου εξοπλισμού κινητικότητας. Προβλέπεται δυνατότητα πλήρους αποζημίωσης για ζημιά, καταστροφή ή απώλεια του εξοπλισμού, χωρίς πρόσθετη χρέωση για τον επιβάτη, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες του Κανονισμού και της Σύμβασης του Μόντρεαλ. Προβλέπεται ακόμη άμεση προσωρινή αντικατάσταση του εξοπλισμού κινητικότητας όταν αυτός χαθεί, καταστραφεί ή υποστεί ζημιά, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις και για αναγνωρισμένους σκύλους βοήθειας.

Μουσικά όργανα στην καμπίνα

Ο νέος Κανονισμός περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες για τα μουσικά όργανα. Οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ πρέπει να επιτρέπουν τη μεταφορά μουσικού οργάνου στην καμπίνα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και προστασίας και οι τεχνικές προδιαγραφές του αεροσκάφους.

Εάν το όργανο είναι πολύ μεγάλο για να αποθηκευτεί με ασφάλεια στον χώρο αποσκευών της καμπίνας ή κάτω από κατάλληλο κάθισμα, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ζητήσει την αγορά δεύτερης θέσης. Ο επιβάτης και το όργανο πρέπει να βρίσκονται σε διπλανές θέσεις και το όργανο στη θέση δίπλα στο παράθυρο.

Νέες υποχρεώσεις ενημέρωσης πριν από την αγορά

Πριν από την αγορά του εισιτηρίου, οι αεροπορικές εταιρείες και οι μεσάζοντες πρέπει να ενημερώνουν τον επιβάτη για το είδος του εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του αν πρόκειται για μία ενιαία σύμβαση αερομεταφοράς ή για συνδυασμό χωριστών συμβάσεων.

Πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επιβάτη, της αεροπορικής εταιρείας και του μεσάζοντα, τη διαδικασία καταγγελιών και επιστροφής χρημάτων, τη διόρθωση ονόματος, τους όρους της σύμβασης, τη διαδικασία ανάκτησης προσωπικών αντικειμένων ή χειραποσκευών που ξεχάστηκαν στην καμπίνα και τα στοιχεία επικοινωνίας για βοήθεια σε περίπτωση διαταραχής.

Όταν ένα εισιτήριο αποτελεί συνδυασμό χωριστών συμβάσεων αερομεταφοράς, ο επιβάτης πρέπει να ενημερώνεται πριν από την αγορά ότι πρόκειται για διαφορετικές συμβάσεις και ότι ορισμένα δικαιώματα αποζημίωσης, επιστροφής χρημάτων, επαναδρομολόγησης και βοήθειας δεν εφαρμόζονται μεταξύ των διαφορετικών συμβάσεων.

Καταγγελίες για χαμένες, καθυστερημένες ή κατεστραμμένες αποσκευές

Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν έντυπο καταγγελίας σε προσβάσιμες μορφές για τις περιπτώσεις απώλειας, καθυστέρησης ή ζημιάς αποσκευών. Το έντυπο πρέπει να είναι διαθέσιμο τουλάχιστον στις εφαρμογές και στις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών.

Στα αεροδρόμια με εμπορική επιβατική κίνηση, ο φορέας διαχείρισης πρέπει να διαθέτει κοινό έντυπο στους χώρους παράδοσης αποσκευών, ώστε ο επιβάτης να μπορεί να υποβάλει άμεσα καταγγελία.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης στα μεγάλα αεροδρόμια

Τα αεροδρόμια με περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια επιβάτες ετησίως για τουλάχιστον τρία συνεχόμενα έτη πρέπει να διαθέτουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις πολλαπλών διαταραχών που μπορούν να αφήσουν μεγάλο αριθμό επιβατών εγκλωβισμένο στο αεροδρόμιο.

Τα σχέδια αυτά πρέπει να καταρτίζονται σε συνεργασία με τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών του αεροδρομίου, μεταξύ άλλων τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης και τους παρόχους ειδικής βοήθειας σε επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Το νέο ευρωπαϊκό σήμα δικαιωμάτων επιβατών

Ο Κανονισμός θεσπίζει το προαιρετικό «Union Air Passenger Rights Label», ένα ευρωπαϊκό σήμα δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

Το σήμα έχει στόχο να επιτρέπει στον επιβάτη να ενημερώνεται γρήγορα για το αν εφαρμόζεται ο Κανονισμός στο συγκεκριμένο ταξίδι και να διευκολύνει τη σύγκριση και την επιλογή μεταξύ διαφορετικών προσφορών εισιτηρίων. Η χρήση του από αεροπορικές εταιρείες και μεσάζοντες είναι προαιρετική.

Πότε θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2026/2202 δημοσιεύθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026. Τίθεται σε ισχύ την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του, δηλαδή στις 22 Οκτωβρίου 2026, αλλά οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται από τις 23 Οκτωβρίου 2027.