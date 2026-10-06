Σε κυψέλη νέων υψηλού επιπέδου υποδομών τροχοδρομεί η νέα φάση της επενδυτικής δραστηριότητας στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, με μεγάλα και μικρότερα projects να προωθούνται ταυτόχρονα σε Αθήνα, Παρνασσό, Κρήτη, Σύβοτα και Μύκονο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα της Λάμψα, με αιχμή την αναγέννηση του Elatos Resort στον Παρνασσό, ενώ παράλληλα προχωρούν νέες αδειοδοτήσεις για ξενοδοχειακές μονάδες σε καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς.

Η Λάμψα διατηρεί τις επιδόσεις της σε υψηλά επίπεδα, συνδυάζοντας την ενίσχυση της κερδοφορίας με επενδύσεις που εκτείνονται από το κέντρο της Αθήνας έως την Επτάλοφο Παρνασσού. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 3%, στα 58,85 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 15%, στα 15,37 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 7,19 εκατ. ευρώ, έναντι 5,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στο χαρτοφυλάκιο της Αθήνας, η «Μεγάλη Βρετανία» αύξησε τις πωλήσεις της κατά 2,15%, με τη μέση τιμή δωματίου να ανεβαίνει στα 513,33 ευρώ από 475,14 ευρώ, παρά τη μικρή υποχώρηση της πληρότητας. Το RevPAR διαμορφώθηκε στα 348,69 ευρώ, από 328,83 ευρώ. Αντίθετα, στο King George οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,22%, καθώς η άνοδος της μέσης τιμής δεν κάλυψε την πτώση της πληρότητας, ενώ στο Athens Capital οι πωλήσεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές. Βελτιωμένη ήταν η εικόνα του Athens Capital Suites, όπου η πληρότητα αυξήθηκε στο 51,56%, από 34,21%.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι δύο μονάδες του ομίλου στη Σερβία, με το Hyatt Regency Belgrade να αυξάνει τις πωλήσεις του κατά 12,98% και το Mercure Excelsior κατά 7,49%.

Το μεγαλύτερο βάρος, ωστόσο, πέφτει πλέον στο Elatos Resort & Health Club στην Επτάλοφο Παρνασσού. Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη ριζική ανακατασκευή και επέκταση του υφιστάμενου resort, με στόχο τη δημιουργία προορισμού πολυτελούς φιλοξενίας με έμφαση στο wellness και δυνατότητα λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει 38 σαλέ και 15 δωμάτια στο κεντρικό ξενοδοχείο και θα λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Emblems Collection της Accor. Η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται, σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα, προς τα τέλη του 2027. Για τη χρηματοδότηση της επένδυσης, η θυγατρική «Έλατος Αναπτυξιακή» υπέγραψε τον Μάιο δάνειο ύψους 19,49 εκατ. ευρώ, διάρκειας 15 ετών, εκ των οποίων περίπου 11,52 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης με σταθερό επιτόκιο 1%.

Την ίδια ώρα, η Λάμψα συνεχίζει τις επενδυτικές της κινήσεις και στην Αθήνα, προωθώντας τη διαμόρφωση γραφειακών χώρων επί της Βουκουρεστίου με στόχο την ένταξή τους στο κτιριακό συγκρότημα της «Μεγάλης Βρετανίας», ενώ κεφάλαια κατευθύνονται και στις θυγατρικές που συνδέονται με το Athens Capital Suites και το Elatos.

Κρήτη

Παράλληλα, στην Κρήτη προχωρά ένα ακόμη μεγάλο ξενοδοχειακό project. Η επένδυση της οικογένειας Βανταράκη στη Γεωργιούπολη Χανίων, συνολικού ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ, πέρασε στην επόμενη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Φορέας του έργου είναι η ΑΝΑΞ Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με τη νέα πεντάστερη μονάδα να σχεδιάζεται στη θέση «Τζούγκαρη», εκτός του οικισμού Ασπρουλιανών, στον Δήμο Αποκορώνου. Το ακίνητο έχει έκταση περίπου 64 στρεμμάτων και βρίσκεται σε περιοχή με αυξημένες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς εμπίπτει στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Γεωργιούπολης και στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 «Δράπανο – Παραλία Γεωργιούπολης – Λίμνη Κουρνά».

Το συγκρότημα θα διαθέτει 303 δωμάτια και 499 κλίνες, με συνολική δόμηση 12.698 τ.μ. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται κεντρική πισίνα περίπου 694 τ.μ., ακόμη τρεις ανεξάρτητες δεξαμενές, ιδιωτικές και κοινόχρηστες πισίνες, καθώς και υπόγεια διάβαση κάτω από την εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου για τη σύνδεση με το παραλιακό μέτωπο.

Η θετική γνωμοδότηση συνοδεύεται από όρους που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υπόγειας διάβασης, τη στάθμευση, την κατανάλωση νερού και τη διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνολική τουριστική επιβάρυνση της περιοχής, όπου ήδη λειτουργούν περίπου 2.233 κλίνες σε ακτίνα 1,8 χιλιομέτρων και σχεδιάζονται ακόμη περίπου 1.020.

Στα Σύβοτα, η Υπηρεσία Δόμησης Ηγουμενίτσας εξέδωσε οικοδομική άδεια για νέα μονάδα τεσσάρων αστέρων και 30 κλινών. Φορέας του έργου είναι η GVSC SIVOTA LEGACY Ι.Κ.Ε., ενώ το ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο 1.108,44 τ.μ., με συνολική δόμηση 549,37 τ.μ. και δύο υπέργειους ορόφους.

Νέα κίνηση καταγράφεται και στη Μύκονο, όπου έλαβε προέγκριση ξενοδοχειακό έργο τεσσάρων αστέρων στην Άνω Μερά. Η πράξη εκδόθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου, με ιδιοκτήτρια και φορέα του project την ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ενώ στον σχεδιασμό προβλέπεται και υπόγειος χώρος στάθμευσης.