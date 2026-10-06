Πάνω από το «ψυχολογικό όριο» των 2 ευρώ παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, την ώρα που το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές στην ελληνική αγορά καυσίμων επηρεάζονται από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο Brent.

Ενδεικτικό της εξέλιξης των τιμών του πετρελαίου Brent είναι ότι, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, από τα 66 δολάρια το βαρέλι τον Ιανουάριο, ανέβηκε στα 103 δολάρια τον Μάρτιο και έφτασε τα 120 δολάρια τον Απρίλιο, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια, κι ενώ αναπτερώθηκαν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση του πολέμου, η τιμή υποχώρησε στα 85 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο και στα 83 δολάρια τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο, διαμορφώθηκε στα 90,9 δολάρια, ενώ τον Σεπτέμβριο το Brent κινήθηκε και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά καύσιμων, με αποτέλεσμα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει διαμορφωθεί στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στα νησιά είναι ακόμη υψηλότερες.

Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, έχοντας επηρεαστεί και από την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών.

Πάντως, στην Αττική υπάρχουν πρατήρια όπου το πετρέλαιο κίνησης πωλείται χαμηλότερα, ακόμη και στα 2,13-2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις η τιμή υποχωρεί κάτω από τα 2,10 ευρώ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα είναι κομβικό, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent στις διεθνείς αγορές.

Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι ανακοινώσεις των νέων επιδοτήσεων για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις 14 Οκτωβρίου.

Τέλος, στην αγορά ενέργειας, το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες το βράδυ στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σημειώνεται πως η πορεία αυτής της τιμής έχει σημασία, καθώς το φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.