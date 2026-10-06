Δύο θέσεις κερδίζει η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της οικονομικής ελευθερίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να βελτιώσει τη σχετική της θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου παραμένει στις τελευταίες θέσεις.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο 2026 (Economic Freedom of the World – EFW), τον οποίο δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το καναδικό Fraser Institute, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 61η θέση μεταξύ 165 χωρών και δικαιοδοσιών, από την 63η θέση στην προηγούμενη έκθεση.

Η συνολική βαθμολογία της χώρας αυξήθηκε στο 7,17 στα 10, από 7,01, με τη φετινή μελέτη να βασίζεται σε στοιχεία του 2024. Η επίδοση τοποθετεί την Ελλάδα στο δεύτερο τεταρτημόριο των χωρών που εξετάζονται.

Η εικόνα είναι λιγότερο θετική όταν η σύγκριση περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των 27 κρατών-μελών, η Ελλάδα υποχωρεί στην 25η θέση, από την 24η πέρυσι, παρά τη βελτίωση της συνολικής της βαθμολογίας. Χαμηλότερα βρίσκονται μόνο η Κροατία, η οποία κατατάσσεται 64η παγκοσμίως, και η Πολωνία, στην 65η θέση.

Στην παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα ισοβαθμεί με το Μπρουνέι και τις Φιλιππίνες, ενώ αμέσως υψηλότερα βρίσκεται η Σαουδική Αραβία.

Πού βελτιώθηκε η Ελλάδα

Η χώρα καταγράφει καλύτερη βαθμολογία σε τέσσερις από τους πέντε επιμέρους τομείς που συνθέτουν τον Δείκτη.

Η μεγαλύτερη βελτίωση εντοπίζεται στο μέγεθος του κράτους, όπου η βαθμολογία αυξάνεται στο 5,24 από 4,89. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλά στη συγκεκριμένη κατηγορία, καταλαμβάνοντας την 144η θέση διεθνώς.

Βελτίωση σημειώνεται και στην ελευθερία του διεθνούς εμπορίου, με τη βαθμολογία να ανεβαίνει στο 8,65 από 8,43 και την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 30ή θέση.

Στο κανονιστικό περιβάλλον, η επίδοση ενισχύεται στο 6,64 από 6,46, με τη χώρα να βρίσκεται στην 70ή θέση, ενώ στη σταθερότητα του νομίσματος η βαθμολογία διαμορφώνεται στο 9,09 από 9,03, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 49η θέση.

Αντίθετα, μικρή επιδείνωση καταγράφεται στο νομικό σύστημα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, όπου η βαθμολογία υποχωρεί στο 6,22 από 6,23. Στη συγκεκριμένη κατηγορία η Ελλάδα βρίσκεται στην 46η θέση παγκοσμίως.

Ειδικότερα, οι επιδόσεις της χώρας διαμορφώνονται ως εξής:

Μέγεθος κράτους: 5,24/10 – 144η θέση

Νομικό σύστημα και δικαιώματα ιδιοκτησίας: 6,22/10 – 46η θέση

Σταθερότητα νομίσματος: 9,09/10 – 49η θέση

Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 8,65/10 – 30ή θέση

Κανονιστικό περιβάλλον: 6,64/10 – 70ή θέση

Η διεθνής κατάταξη

Στην κορυφή του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας βρίσκεται το Χονγκ Κονγκ και ακολουθούν η Ελβετία, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στην τελευταία θέση κατατάσσεται η Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομική ελευθερία σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία.

Ο Δείκτης επιχειρεί να αποτυπώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να εργάζονται, να επενδύουν, να συναλλάσσονται και να αξιοποιούν την περιουσία τους, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το κράτος δικαίου, την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, τη φορολογία, τη σταθερότητα του νομίσματος και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την έκθεση, στις χώρες που βρίσκονται στο ανώτερο 25% της κατάταξης το μέσο εισόδημα είναι σχεδόν επτά φορές υψηλότερο σε σχέση με τις χώρες του χαμηλότερου τεταρτημορίου, ενώ το προσδόκιμο ζωής είναι κατά μέσο όρο 14 χρόνια μεγαλύτερο.

Ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, σημειώνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει «μικρή αλλά ουσιαστική βελτίωση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η υποχώρηση από την 24η στην 25η θέση στην ΕΕ δείχνει πως άλλες ευρωπαϊκές χώρες κινούνται ταχύτερα. Όπως αναφέρει, «η πρόοδος είναι υπαρκτή, αλλά ο ρυθμός δεν είναι αρκετός για να κλείσει η ψαλίδα με την υπόλοιπη Ευρώπη».