Η Lidl Ελλάς εγκαινίασε το Lidl House Athens με ένα διήμερο εκδηλώσεων στην ανανεωμένη Στοά Αρσακείου, στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό χώρο 670 τ.μ., αφιερωμένο στην εκπαίδευση, την εμπειρία και τη βιωσιμότητα. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, η εταιρεία «άνοιξε το σπίτι της» δημιουργώντας ένα ζωντανό σημείο συνάντησης όπου η ελληνική γαστρονομία συνδέεται με τη γνώση, τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και τις συνειδητές καθημερινές επιλογές. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Lidl Ελλάς κάνει πράξη τη φιλοσοφία Better Living, φέρνοντας την ευεξία και τη βιωσιμότητα πιο κοντά στην καθημερινότητα όλων.

Στα εγκαίνια του Lidl House Athens, τα οποία τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, οι προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν στον χώρο και γνώρισαν το όραμα ενός σύγχρονου food-culture hub, σχεδιασμένου να προάγει τη διατροφική παιδεία, την ευεξία και τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια αποκλειστική online περιήγηση στον χώρο με ξεναγό τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Στον πυρήνα του Lidl House Athens βρίσκεται η ελληνική γαστρονομία ως μια ζωντανή κληρονομιά που διατηρεί τη σύνδεσή της με τον τόπο, τις πρώτες ύλες και την εποχικότητα, ενώ εξελίσσεται δημιουργικά μέσα από τη σύγχρονη γνώση και τις νέες διατροφικές τάσεις. Η συμμετοχή στις δράσεις του χώρου θα είναι δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση τη δήλωση συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Lidl House Athens, ώστε η διατροφική παιδεία, η γνώση γύρω από την ποιότητα των υλικών και η πρόσβαση στην ευεξία να είναι διαθέσιμες σε όλους. Το πρόγραμμα λειτουργίας θα περιλαμβάνει εργαστήρια μαγειρικής, masterclasses, οινογνωσίες και συζητήσεις για τη διατροφή και τη βιωσιμότητα, με Resident Chef τον Δήμο Μπαλόπουλο.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε «Για εμάς στη Lidl Ελλάς, το “Made in Greece” είναι καμάρι. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική ύπαιθρο και τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των συνεργατών μας, ενώ παράλληλα γινόμαστε η πόρτα εξωστρέφειας ώστε τα ελληνικά προϊόντα να ταξιδεύουν σε 19 χώρες της Ευρώπης. Με το Lidl House Athens δημιουργούμε έναν χώρο όπου η παραγωγή συναντά τον άνθρωπο της πόλης και η παράδοση το αύριο. Γιατί στο τέλος της μέρας, ο στόχος μας δεν είναι απλώς να γεμίζουμε καλάθια, αλλά να γεμίζουμε ελληνικά τραπέζια με ποιότητα και σεβασμό στον καταναλωτή.».

Η κα Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, δήλωσε «Με το άνοιγμα του Lidl House Athens μεγαλώνουμε το όραμά μας και δυναμώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε εδώ και 27 χρόνια με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Ανοίγουμε τις πόρτες σε ένα νέο “σπίτι”, έναν χώρο συνάντησης και εκπαίδευσης γύρω από τη βιώσιμη διατροφή, την ποιοτική πρώτη ύλη και τη γαστρονομική μας κληρονομιά. Το Lidl House Athens είναι το τραπέζι που μας χωράει όλους και μας ενώνει όλους.».

Το Lidl House Athens είναι ένας από τους 17 συνεργάτες του οικοσυστήματος ΣΤΟΑ. Εκπροσωπώντας τον πυλώνα της εκπαίδευσης, συμπληρώνει τις κεντρικές εμπειρίες της αγοράς, της γαστρονομίας, του πολιτισμού και των δημιουργών, αναδεικνύοντας την αξία της μεσογειακής κουλτούρας.

Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς | Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Legendary Food Μίλτος | Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης, Lidl Ελλάς

Περισσότερες πληροφορίες για το Lidl House Athens και τις δράσεις του θα βρείτε στο lidlhouse.gr και στα επίσημα κανάλια της εταιρείας.

Ιωάννης Καρανάτσιος, Chief Merchandising Officer και Μέλος της Διοίκησης, Lidl Ελλάς | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως | Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης, Lidl Ελλάς | Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς | Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer και Μέλος της Διοίκησης, Lidl Ελλάς

Ιωάννης Καρανάτσιος, Chief Merchandising Officer και Μέλος της Διοίκησης, Lidl Ελλάς | Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης, Lidl Ελλάς | Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών | Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς | Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer και Μέλος της Διοίκησης, Lidl Ελλάς

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