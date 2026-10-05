Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε θετικό έδαφος μετά από δύο συνεδριάσεις ισχυρής υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 3,72%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.657,03 μονάδες (+0,79%).

Ανοδικά αναθεώρησε τις τιμές- στόχους για τις τραπεζικές μετοχές η UBS, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά», καθώς εκτιμά ότι επωφελούνται από υψηλότερα επιτόκια.

Για την Πειραιώς, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 12,50 ευρώ, έναντι 12 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank στα 5,40 ευρώ, από 5,30 ευρώ, για την Εθνική τιμή στόχος αυξάνεται στα 19,70 ευρώ, από 19,30 ευρώ και για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ από 4,90 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 296,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.690.113 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+4,11%), της Optima Bank (+2,66%), της Viohalco (+2,27%), της Τιτάν (+1,50%) και του ΟΛΠ (+1,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-2,48%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,97%), της Aktor (-1,78%) και της Alpha Bank (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.149.110 και 9.849.370 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 53,98 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 45,59 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 56 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.