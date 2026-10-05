Αποκλιμάκωση παρουσίασαν οι τιμές στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο 2026, με τον δείκτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) να υποχωρεί κατά 0,75%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025.

Ο δείκτης τιμών Σεπτεμβρίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2026 είναι μειωμένος κατά 1,65%.

Συνολικά, το κυλιόμενο 12μηνο (Σεπτέμβριος 2025-Αύγουστος 2026) καταγράφει αύξηση 1,07% με το τελευταίο τρίμηνο Ιούλιος-Σεπτέμβριος να καταγράφει μείωση κατά 0,46%.

Παράλληλα, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του έτους πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Σημειώνεται ότι από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 13 παρουσιάζουν αύξηση και οι 10 μείωση.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο 2026, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, καταγράφονται στις κατηγορίες: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά ( -5,46%), Είδη πρωινού και ροφήματα (-4,61%), Τροφές και είδη για κατοικίδια (-4,20%), Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (-2,70%), Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες (-2,53%).

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται συνδέονται τόσο με την ομαλοποίηση της αγοράς όσο και με τη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποκλιμάκωση που παρατηρείται στα νωπά είδη.

Στα φρούτα και λαχανικά, και ιδιαίτερα στα φρούτα, θετικά έχουν συμβάλει οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ενώ στο νωπό κρέας καταγράφεται ομαλοποίηση των τιμών παραγωγού και εισαγωγών. Ειδικότερα, στο νωπό μοσχάρι καταγράφεται μείωση -4,21%. Στα τυποποιημένα είδη εκτιμάται ότι σχετική επίδραση έχει και η πρωτοβουλία μείωσης τιμών.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο 2026, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, καταγράφονται στις κατηγορίες: Ξηροί καρποί (+3,02%), Ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη (+2,37%), Μπισκότα και σοκολάτες (+2,17%), Βρεφικές και παιδικές τροφές (+2,04%), Αλλαντικά (+1,92%).

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η συγκράτηση των τιμών, που καταγράφεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων την τελευταία διετία, συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων, που αφορούν τόσο τη λειτουργία των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όσο και τις επιλογές των καταναλωτών:

Οικονομίες κλίμακας και μεγάλοι όγκοι διακίνησης. Οι μεγάλες αλυσίδες διακινούν σημαντικούς όγκους προϊόντων, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας στη λειτουργία, στις προμήθειες και στη διανομή.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων επιτρέπει στις μεταβολές των τιμών προμήθειας να ενσωματώνονται ταχύτερα στις τιμές πώλησης. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους αποκλιμάκωσης του κόστους.

Συμβολή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν σημαντική παρουσία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και τα μερίδιά τους έχουν ενισχυθεί την τελευταία 15ετία, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.

Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων. Ο ανταγωνισμός στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και μέσω προωθητικών ενεργειών, συμβάλλει στην πίεση για συγκράτηση των τελικών τιμών.

Οργανωσιακή και τεχνολογική αποτελεσματικότητα. Η αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων, logistics, δεδομένων και πρόβλεψης της ζήτησης επιτρέπει αποτελεσματικότερη λειτουργία και περιορισμό επιμέρους λειτουργικών επιβαρύνσεων.

Μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών στην τιμή, η αναζήτηση προσφορών και η στροφή προς οικονομικότερες εναλλακτικές ενισχύουν την ανταγωνιστική πίεση στις επιχειρήσεις για ενημέρωση του κωδικολογίου και ανανέωση της ποικιλίας τους.