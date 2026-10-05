Καθήκοντα αντιπροέδρου του Ομίλου Κυριακού (K Group) στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο Νίκος Νικολακόπουλος, «ενισχύοντας τη διοικητική του ομάδα σε μια περίοδο επιτάχυνσης της ανάπτυξης του Ομίλου στην Ελλάδα και διεθνώς», όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο Όμιλος Κυριακού είναι ο διεθνής επιχειρηματικός όμιλος της οικογένειας Κυριακού. Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της παραγωγής περιεχομένου, της ψυχαγωγίας, της ναυτιλίας, της διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) και του real estate.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων από τον Νίκο Νικολακόπουλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, «εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Θοδωρή Κυριακού, Επικεφαλής του Ομίλου Κυριακού και Προέδρου του Ομίλου Antenna. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση του Ομίλου στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη των υφιστάμενων εταιρειών και δραστηριοτήτων του και την πραγματοποίηση νέων σημαντικών επενδύσεων στη χώρα, παράλληλα με τη συνεχή διεθνή επέκτασή του.

Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαθέτει μακρά εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις μεγάλων οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Intralot, με έδρα την Ελλάδα, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot στην Αμερική. Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει επίσης υψηλόβαθμους διοικητικούς ρόλους σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και η Microsoft».