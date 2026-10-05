Υπάρχει μία ερώτηση σε πολλές συνεντεύξεις για δουλειά που εξακολουθεί να κάνει τους υποψηφίους να αισθάνονται άβολα: πόσα χρήματα παίρνετε σήμερα από την εργασία σας;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ρωτήσουν έναν υποψήφιο πόσα αμείβεται στην τρέχουσα θέση εργασίας του, όμως ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων έχουν ενθαρρυνθεί να σταματήσουν να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με το ιστορικό των αποδοχών, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέοι κανόνες θα τους απαγορεύουν να το κάνουν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, το ενδεχόμενο να τεθεί η συγκεκριμένη ερώτηση παραμένει υπαρκτό. Το ερώτημα, επομένως, είναι πώς μπορεί ένας υποψήφιος να απαντήσει χωρίς να βρεθεί σε μειονεκτική θέση.

Τι μπορούν να ρωτήσουν οι εργοδότες στη συνέντευξη

Κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή επιλογής νέου προσωπικού, οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις εις βάρος ενός υποψηφίου με βάση τα λεγόμενα προστατευόμενα χαρακτηριστικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ηλικία, η αναπηρία, η αλλαγή φύλου, ο γάμος και η σύναψη συμφώνου συμβίωσης, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα, η φυλή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, το φύλο και ο σεξουαλικός προσανατολισμός.

Παρότι πολλές φορές τόσο οι εργοδότες όσο και οι υποψήφιοι φαίνεται να αποφεύγουν να μιλήσουν ευθέως για τα χρήματα, η Λουίζ Ραντ, ανώτερη σύμβουλος στην υπηρεσία παροχής συμβουλών και επίλυσης εργασιακών διαφορών Άκας (Acas), εξηγεί ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί που να εμποδίζουν τους εργοδότες να ρωτήσουν έναν υποψήφιο για τον τρέχοντα μισθό του ή για τις μισθολογικές προσδοκίες του.

Σύμφωνα με την ίδια, εφόσον ένας εργοδότης επιθυμεί να πληροφορηθεί σχετικά με τις αποδοχές, θα πρέπει να θέτει τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους τους υποψηφίους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση και δίκαιη αντιμετώπισή τους.

Πριν από μερικά χρόνια είχε ξεκινήσει εκστρατεία που καλούσε τους εργοδότες να σταματήσουν να ρωτούν τους υποψηφίους πόσα χρήματα έπαιρναν στις προηγούμενες δουλειές τους. Η εκστρατεία είχε μάλιστα το δικό της hashtag, #EndSalaryHistory.

Η Εταιρεία Φόσετ (Fawcett Society), η οποία δραστηριοποιείται για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη ερώτηση κινδυνεύει να διαιωνίσει ιστορικές μισθολογικές ανισότητες που συνδέονται με το φύλο, τη φυλή και την αναπηρία.

Όπως είχε επισημάνει η οργάνωση, αντί ο μισθός να καθορίζεται με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία και την απόδοση ενός εργαζομένου, η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει τους εργοδότες στο να ανταμείβουν την αντιλαμβανόμενη αξία ενός ατόμου και την ικανότητά του να διαπραγματεύεται.

Την πρωτοβουλία είχε στηρίξει και η Συνομοσπονδία Προσλήψεων και Απασχόλησης (Recruitment and Employment Confederation), η οποία είχε καλέσει τους υπεύθυνους προσλήψεων να μην θέτουν ερωτήσεις για το μισθολογικό ιστορικό των υποψηφίων.

Τι αλλάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργοδότες θα απαγορεύεται να ρωτούν τους υποψηφίους για το ιστορικό των μισθών τους, καθώς νέοι κανόνες τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση.

Η συγκεκριμένη αλλαγή, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου (Cabinet Office) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί η έμφαση δίνεται στην υποχρέωση των εργοδοτών να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τον μισθό στις αγγελίες για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Πώς πρέπει να απαντήσετε στην ερώτηση για τον μισθό

Όταν ένας υποψήφιος διεκδικεί μια νέα θέση εργασίας, μπορεί να αποκαλύψει τον τρέχοντα μισθό του εφόσον αισθάνεται άνετα να το κάνει. Δεν υπάρχει, όμως, υποχρέωση να γνωστοποιήσει τις αποδοχές του εάν δεν το επιθυμεί.

Ορισμένοι άνθρωποι που μίλησαν στο BBC στους δρόμους του Λονδίνου ανέφεραν ότι, εάν δεχθούν τη συγκεκριμένη ερώτηση, θα μπορούσαν να δηλώσουν έναν υψηλότερο μισθό από αυτόν που πραγματικά λαμβάνουν, ώστε να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα στην επόμενη δουλειά. Ωστόσο, το ρίσκο από ένα ψέμα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από το πιθανό όφελος.

Η Λουίζ Ραντ επισημαίνει ότι ένας υποψήφιος μπορεί, εφόσον το προτιμά, να αναφέρει τις μισθολογικές του προσδοκίες ή να εξηγήσει ποιο θεωρεί ότι είναι το εύρος αποδοχών για τη συγκεκριμένη θέση.

Από την πλευρά τους, εταιρείες προσλήψεων συχνά προτείνουν στους υποψηφίους να επικεντρώνονται στις δεξιότητες και την εμπειρία τους, ώστε αυτά να αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των αποδοχών τους και όχι το μισθολογικό ιστορικό τους.

Η Σάζια Ετζάζ, διευθύντρια εκστρατειών στη Συνομοσπονδία Προσλήψεων και Απασχόλησης, συμβουλεύει τους υποψηφίους να αντιμετωπίζουν τις ερωτήσεις για τις αποδοχές «με ρεαλισμό αλλά και αυτοπεποίθηση».

«Οι υποψήφιοι μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάδειξη της αξίας που προσφέρουν, στα οφέλη που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους ίδιους και να πάνε στη συνέντευξη γνωρίζοντας το επίπεδο αμοιβών που ισχύει στην αγορά για τη συγκεκριμένη θέση», αναφέρει.

Όπως προσθέτει, οι υποψήφιοι που έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα για τους μισθούς και μπορούν να εξηγήσουν ποια θα είναι η συνεισφορά τους στην εταιρεία βρίσκονται στην ισχυρότερη θέση για να εξασφαλίσουν το πακέτο αποδοχών που τους ταιριάζει.