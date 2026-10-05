Το Μαρούσι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κόμβους της Αθήνας. Η συγκέντρωση μεγάλων ελληνικών και διεθνών εταιρειών και εταιρειών επαγγελματικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την Αττική Οδό, ενισχύει τη θέση της περιοχής ως επιλογή για εταιρική εγκατάσταση στα βόρεια προάστια. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό της σημείωμα η ViOS που δραστηριοποιείται στον κλάδο coworking spaces, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το γραφείο. Η συμβατική μίσθωση, που συχνά συνοδεύεται από σημαντικό αρχικό κόστος για διαμόρφωση, επίπλωση και τεχνικές υποδομές, δεν αποτελεί πλέον τη μοναδική επιλογή. Από μικρές επιχειρήσεις έως μεγαλύτερες εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς, όλο και περισσότερες ομάδες εξετάζουν coworking και πλήρως εξοπλισμένους χώρους εργασίας ως εναλλακτική λύση.

Γιατί επιλέγουν το Μαρούσι οι επιχειρήσεις

Η γεωγραφική θέση του Αμαρουσίου, όπως αναφέρει η ViOS, αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά του. Η περιοχή εξυπηρετεί τόσο τα βόρεια προάστια όσο και το κέντρο της Αθήνας, ενώ η σύνδεση με την Αττική Οδό διευκολύνει την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο και άλλες επιχειρηματικές περιοχές της Αττικής.

Παράλληλα, βρίσκεται κοντά σε σημαντικούς εμπορικούς και επιχειρηματικούς πόλους και εξυπηρετείται από μέσα μαζικής μεταφοράς. Για μια επιχείρηση, η επιλογή τοποθεσίας επηρεάζει την καθημερινή μετακίνηση των εργαζομένων, την πρόσβαση πελατών και συνεργατών και τη δυνατότητα διαφορετικών ομάδων να συναντώνται και να συνεργάζονται εύκολα. Η ύπαρξη σύγχρονων, έτοιμων προς χρήση χώρων εργασίας προσθέτει ένα ακόμη πλεονέκτημα: μια εταιρεία μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει από την αρχή τη δική της κτιριακή και λειτουργική υποδομή.

Τι προσφέρει ένας σύγχρονος χώρος εργασίας

Οι σύγχρονοι χώροι coworking δεν περιορίζονται πλέον στα παραδοσιακά κοινόχρηστα desks. Μπορούν να περιλαμβάνουν σταθερές θέσεις εργασίας, πλήρως επιπλωμένα ιδιωτικά γραφεία, αποκλειστικούς χώρους ή ορόφους για μεγαλύτερες ομάδες, αίθουσες συναντήσεων και χώρους για εταιρικές εκδηλώσεις και σεμινάρια. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι η ταχύτητα εγκατάστασης. Αντί μια εταιρεία να αναλάβει τη διαμόρφωση, την επίπλωση, τις τεχνολογικές υποδομές και την καθημερινή λειτουργία ενός νέου γραφείου, μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν ήδη οργανωμένο χώρο. Παράλληλα, περιορίζεται η ανάγκη αρχικής κεφαλαιουχικής επένδυσης (CAPEX), ενώ σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους ενσωματώνεται σε ένα περισσότερο προβλέψιμο μοντέλο.

Από τις startups στις μεγάλες επιχειρήσεις

Το coworking δεν απευθύνεται πλέον αποκλειστικά σε freelancers και startups. Μπορεί να εξυπηρετήσει μια μικρή ομάδα, ένα ολόκληρο εταιρικό τμήμα ή μια μεγαλύτερη επιχείρηση που χρειάζεται εταιρική έδρα, περιφερειακό ή satellite office ή βάση για συγκεκριμένο έργο. Για εταιρείες που εισέρχονται σε μια νέα αγορά, ένας έτοιμος χώρος εργασίας μπορεί επίσης να μειώσει σημαντικά τον χρόνο μεταξύ της απόφασης εγκατάστασης και της πραγματικής έναρξης λειτουργίας.

Παράλληλα, αίθουσες συναντήσεων, χώροι παρουσιάσεων και εγκαταστάσεις εκδηλώσεων μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, χωρίς κάθε εταιρεία να χρειάζεται να δεσμεύει μόνιμα αντίστοιχο χώρο.

Τι πρέπει να ελέγξει μια επιχείρηση

Η επιλογή ενός coworking ή serviced office, όπως επισημαίνεται, δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή ανά θέση εργασίας. Σημαντικές παράμετροι είναι η πρόσβαση εργαζομένων και πελατών, οι όροι της συμφωνίας, η δυνατότητα εξυπηρέτησης μιας ομάδας καθώς αυτή μεγαλώνει και το επίπεδο ιδιωτικότητας. Εξίσου σημαντικές είναι η διαθεσιμότητα αιθουσών συναντήσεων, η ποιότητα των τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η αξιοπιστία της σύνδεσης στο διαδίκτυο, η τεχνική υποστήριξη και οι προβλέψεις για business continuity (επιχειρησιακή συνέχεια). Για επιχειρήσεις με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας ή συνδεσιμότητας, οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι εξίσου σημαντικοί με τον ίδιο τον φυσικό χώρο.

Ο φυσικός φωτισμός, η ποιότητα του αέρα, η ακουστική και η εργονομία επηρεάζουν επίσης την καθημερινή εμπειρία των εργαζομένων και αποτελούν σημαντικά κριτήρια επιλογής. Τέλος, στη σύγκριση με ένα συμβατικό γραφείο πρέπει να εξετάζεται το πραγματικό συνολικό κόστος, συνυπολογίζοντας τη διαμόρφωση, την επίπλωση, τους λογαριασμούς, τη συντήρηση, τον καθαρισμό, τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνική υποστήριξη.