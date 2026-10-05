Επιχειρήσεις και φορολογούμενοι μπορούν πλέον να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς ερμηνεύει η ΑΑΔΕ τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία για μια μελλοντική συναλλαγή. Η νέα διαδικασία των Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων τέθηκε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια πριν από σημαντικές επιχειρηματικές ή φορολογικές κινήσεις.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και το κόστος της διαδικασίας, με το παράβολο να ξεκινά από τις 10.000 ευρώ και να μπορεί να φτάσει έως και τις 50.000 ευρώ.

Η Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση αφορά συγκεκριμένα και επαρκώς προσδιορισμένα πραγματικά περιστατικά τα οποία σχετίζονται με μελλοντικές πράξεις ή συναλλαγές. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει ουσιαστικό ερμηνευτικό ζήτημα ως προς την εφαρμογή της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας.

Στο πεδίο εφαρμογής μπορούν να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τη γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής, αλλά και αντικαταχρηστικές ρήτρες που περιλαμβάνονται σε Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Πότε δεν δίνεται απάντηση

Η ΑΑΔΕ δεν θα εκδίδει δεσμευτική απάντηση όταν το αίτημα αφορά προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου στην Ελλάδα ή υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή ένδικο βοήθημα. Εκτός διαδικασίας μένουν επίσης ζητήματα που αφορούν δεσμευτικές τελωνειακές αποφάσεις, γενικά ερωτήματα χωρίς συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, καθώς και αμιγώς υποθετικά ή καταχρηστικά αιτήματα.

Η αίτηση

Μέχρι να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Η εξέταση της αίτησης δεν είναι δωρεάν. Προβλέπεται παράβολο από 10.000 έως 50.000 ευρώ, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων, τη νομική μορφή του αιτούντος και το εάν ζητείται ταχύτερη έκδοση της απάντησης.

Οι προθεσμίες

Η δεσμευτική απάντηση εκδίδεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός 150 ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου και την εξόφληση του παραβόλου. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ζητήσει επίσπευση και καταβάλει το αυξημένο παράβολο, η προθεσμία περιορίζεται στις 90 ημέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο αιτών ενημερώνεται για την πορεία του αιτήματος, τυχόν ελλείψεις στον φάκελο, την έκδοση της απόφασης ή την απόρριψη της αίτησης.

Η απάντηση δεσμεύει τη φορολογική διοίκηση απέναντι στο πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε και για τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που εξετάστηκαν. Η δεσμευτικότητα μπορεί να επεκτείνεται και σε τρίτους για όμοιες περιπτώσεις που προκύπτουν μετά τη δημοσίευση της απάντησης και υπό το ίδιο νομοθετικό καθεστώς.

Αντίθετα, ο ίδιος ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την ερμηνεία της ΑΑΔΕ. Εάν όμως την ακολουθήσει όσο αυτή βρίσκεται σε ισχύ, αποκτά φορολογική «ασφάλεια» και η σχετική δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ή, ανάλογα με την περίπτωση, μη υποβληθείσα για τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση. Η προστασία διατηρείται και για το διάστημα κατά το οποίο η απάντηση βρισκόταν σε ισχύ, ακόμη και εάν στη συνέχεια πάψει να εφαρμόζεται.

Η Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση δεν μπορεί να προσβληθεί με διοικητική προσφυγή ή ένδικο βοήθημα. Παύει να ισχύει, μεταξύ άλλων, εάν αλλάξουν ουσιωδώς τα πραγματικά περιστατικά ή η νομοθεσία στην οποία στηρίχθηκε, καθώς και εάν υπάρξει αντίθετη ερμηνευτική κρίση από ανώτατο δικαστήριο.

Δημοσίευση σε 60 ημέρες

Οι Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, ανωνυμοποιημένες ή ψευδωνυμοποιημένες, εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και η ομοιόμορφη εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.