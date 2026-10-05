Οι εξαγωγές αργού από τις χώρες της Μέσης Ανατολής –πλην του Ιράν– ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στην περιοχή την 28η Φεβρουαρίου, παρά τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα της εξειδικευμένης εταιρείας παρακολούθησης της ναυτιλίας Kpler.

Για πρώτη φορά αφότου εξαπολύθηκε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των εξαγωγών μαύρου χρυσού ξεπέρασε για αρκετές συνεχόμενες ημέρες την περασμένη εβδομάδα το προπολεμικό επίπεδο (18 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα), σύμφωνα με την πηγή αυτή.