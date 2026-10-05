Σε τεντωμένο σκοινί ανάμεσα στην ισχυρή ανάπτυξη και στις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση κινείται ο προϋπολογισμός του 2027, το προσχέδιο του οποίου κατατίθεται σήμερα Δευτέρα (5/10) στη Βουλή. Το οικονομικό επιτελείο ποντάρει σε επιτάχυνση της οικονομίας, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και νέα υποχώρηση της ανεργίας, γνωρίζοντας όμως ότι οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα.
Γι’ αυτό και οι βασικές προβλέψεις του προσχεδίου δεν θεωρούνται «κλειδωμένες». Η πορεία των τιμών στην ενέργεια και η διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων θα κρίνουν εάν το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί στο τέλος Νοεμβρίου, χρειαστεί να ενσωματώσει πιο συντηρητικές εκτιμήσεις.
Στο βασικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από 2% το 2027 από 2% φέτος, με βασικούς κινητήρες τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει το 2027 από 3,6% – 3,8% που εκτιμάται για φέτος ενώ η ανεργία προβλέπεται να περιοριστεί στο 7,9% από 8,3%.
Την ίδια στιγμή, το προσχέδιο ενσωματώνει το πακέτο φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και αφορά περισσότερα από 2 εκατ. νοικοκυριά.
Στους βασικούς άξονες του πακέτου περιλαμβάνονται:
- Η απαλλαγή περίπου 156.000 συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών από τις προσαυξήσεις λόγω κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.
- Ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους.
- Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες αξίας έως 400.000 ευρώ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.
- Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2027, για το φορολογικό έτος 2026, στην Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, η μείωσή του κατά 50% στην Αττική το 2028 και η πλήρης κατάργησή του το 2029.
- Η μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027, καθώς και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το φορολογικό έτος 2028, ώστε να υποχωρήσει από 80% σήμερα στο 50%.
- Η επιτάχυνση των αποσβέσεων για επενδύσεις επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με τον χρόνο απόσβεσης να περιορίζεται στα έξι έτη από δέκα σήμερα.
- Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027 για τον ιδιωτικό τομέα.
- Η αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και η διεύρυνσή της στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο του 2026.
- Η χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027.
- Η καθιέρωση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, στον οποίο το Δημόσιο θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο που βάζουν κάθε χρόνο οι γονείς, έως 1.200 ευρώ ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών.
- Η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.