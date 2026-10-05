Σε τεντωμένο σκοινί ανάμεσα στην ισχυρή ανάπτυξη και στις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση κινείται ο προϋπολογισμός του 2027, το προσχέδιο του οποίου κατατίθεται σήμερα Δευτέρα (5/10) στη Βουλή. Το οικονομικό επιτελείο ποντάρει σε επιτάχυνση της οικονομίας, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και νέα υποχώρηση της ανεργίας, γνωρίζοντας όμως ότι οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Γι’ αυτό και οι βασικές προβλέψεις του προσχεδίου δεν θεωρούνται «κλειδωμένες». Η πορεία των τιμών στην ενέργεια και η διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων θα κρίνουν εάν το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί στο τέλος Νοεμβρίου, χρειαστεί να ενσωματώσει πιο συντηρητικές εκτιμήσεις.

Στο βασικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από 2% το 2027 από 2% φέτος, με βασικούς κινητήρες τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει το 2027 από 3,6% – 3,8% που εκτιμάται για φέτος ενώ η ανεργία προβλέπεται να περιοριστεί στο 7,9% από 8,3%.

Την ίδια στιγμή, το προσχέδιο ενσωματώνει το πακέτο φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και αφορά περισσότερα από 2 εκατ. νοικοκυριά.

Στους βασικούς άξονες του πακέτου περιλαμβάνονται: