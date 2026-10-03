Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακατεύει ξανά την τράπουλα των φορολογικών ελέγχων και βάζει την ΑΑΔΕ σε αγώνα ταχύτητας.

Μετά το μπλόκο στις παρατάσεις παραγραφής των 10 και 20 ετών οι ελεγκτικές υπηρεσίες στρέφουν τώρα το βάρος στους φακέλους που κινδυνεύουν να παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στην πρώτη γραμμή μπαίνουν ανοιχτές υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας και κυρίως του 2020 οι οποίες παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Το κρίσιμο για τον φοροελεγκτικό μηχανισμό δεν είναι απλώς να ανοίξει έναν φάκελο, αλλά να προλάβει να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να κοινοποιήσει εγκαίρως τις πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων.

Για τις υποθέσεις που καταλαμβάνονται από την απόφαση του ΣτΕ, ο βασικός κανόνας της πενταετίας επανέρχεται στο προσκήνιο, περιορίζοντας σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο για τη Φορολογική Διοίκηση.

Και ο χρόνος δεν σταματά με την έναρξη ενός ελέγχου. Για να «σωθεί» μια υπόθεση από την παραγραφή θα πρέπει, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να έχουν ολοκληρωθεί οι ελεγκτικές διαδικασίες και να έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στους φορολογουμένους οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων.

Οι φάκελοι πρώτης γραμμής

Ετσι, ο φοροελεγκτικό μηχανισμός βάζει πρώτες στη σειρά τις υποθέσεις που απέχουν ελάχιστα από την παραγραφή και εμφανίζουν υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον.Στο «ραντάρ» βρίσκονται υποθέσεις φοροδιαφυγής, φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ αλλά και φορολογίας κεφαλαίου, ανάλογα με το έτος στο οποίο ανάγονται και τις ειδικές συνθήκες κάθε φακέλου.

Η βασική πενταετής προθεσμία παραγραφής αρχίζει να μετρά από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληγε η προθεσμία υποβολής της σχετικής φορολογικής δήλωσης. Έτσι, για τα εισοδήματα του 2020, οι δηλώσεις των οποίων υποβλήθηκαν το 2021, η πενταετία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Εάν μέχρι τότε δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες από τη Φορολογική Διοίκηση, το δικαίωμα καταλογισμού φόρου χάνεται.

Το «φρένο» του ΣτΕ

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περιορίζει πλέον τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να διατηρεί ανοιχτούς επί σειρά ετών συγκεκριμένους φακέλους φοροδιαφυγής. Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την πρόβλεψη για 20ετή παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους λόγω φοροδιαφυγής, καθώς και τη μεταβατική ρύθμιση που προέβλεπε δεκαετή παραγραφή για συγκεκριμένες παλαιές υποθέσεις. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην απόφαση, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί πλέον να στηριχθεί στις συγκεκριμένες μεγάλες παρατάσεις και καλείται να κινηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο βασικός κανόνας της πενταετίας και οι νόμιμες εξαιρέσεις του.

Ποιες υποθέσεις «τρέχουν»

Μεταξύ των φακέλων που ανεβαίνουν ψηλά στη λίστα των ελεγκτικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

– Φορολογικό έτος 2020: Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και για τις οποίες συμπληρώνεται η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής.

– Χρήση 2018: Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος στις οποίες οι δηλώσεις δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, αλλά κατατέθηκαν εκπρόθεσμα μέσα στο 2024. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, η παραγραφή μετατίθεται και μπορεί να φθάνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.