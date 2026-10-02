Σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά δίνουν τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς καταγράφουν αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα στο -0,2%.



Η χώρα μας κατατάσσεται ανάμεσα στις μόλις τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης που πετυχαίνουν μείωση τιμών στη συγκεκριμένη κατηγορία.



Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα που είχε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων.



Παρά το ιδιαίτερα δυσμενές διεθνές περιβάλλον και τις πιέσεις που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής σε άλλους τομείς, τα μέτρα συγκράτησης των τιμών φαίνεται πως απέδωσαν καρπούς, διατηρώντας τον πληθωρισμό των τροφίμων σε αρνητικό έδαφος.