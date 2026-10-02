Εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, καθώς άγγιξε το 3,8%.

Η εκτίναξη οφείλεται στις τιμές των καυσίμων και στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τα στοιχεία της Eurostat να δείχνουν ότι θύματα του πληθωρισμού είναι και οι τέσσερις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, με την Ισπανία να καταγράφει 5%, το μεγαλύτερο ποσοστό.

«Τους επόμενους μήνες, η υψηλή επί του παρόντος τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να ωθήσει τον συνολικό πληθωρισμό προς το 4%», προειδοποίησε η Ulrike Kastens, οικονομολόγος της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων DWS. Πρόσθεσε όμως ότι μια «εξίσου απότομη άνοδος» του βασικού πληθωρισμού, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, δεν φαίνεται πιθανή, καθώς «η αύξηση των μισθών αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη».

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αύξηση του πληθωρισμού και οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών σε χώρες με υψηλότερο χρέος, όπως η Γαλλία, έχουν προκαλέσει απότομη άνοδο του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη.

Επιπλέον, ο Σεπτέμβριος ήταν ο έβδομος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο ο πληθωρισμός στην Ένωση των 21 χωρών παρέμεινε πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο ετήσιος βασικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 2,5%. Ο δείκτης πληθωρισμού των υπηρεσιών, ο οποίος παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυξήθηκε στο 3,2% από το 3% του Αυγούστου. Ο δείκτης αυτός, που αποτελεί μέτρο των εγχώριων πιέσεων στις τιμές, παραμένει σημαντικά πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ για περισσότερα από τρία χρόνια.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αντιδράσουν αυξάνοντας τα επιτόκια κατά ένα ακόμη τέταρτο του ποσοστού, στο 2,75%, μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τα επίπεδα που υποδηλώνουν τα συμβόλαια ανταλλαγής (swaps), εκτιμούν ότι η πιθανότητα να ανακοινωθεί αύξηση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, αργότερα αυτόν τον μήνα, είναι περίπου 20%, ενώ η πιθανότητα να γίνει αυτό στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου ανέρχεται σε περίπου 80%.

Η υψηλόβαθμη αξιωματούχος της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι αρμόδιοι για τον καθορισμό των επιτοκίων πρέπει να δράσουν προληπτικά, προκειμένου να αποτρέψουν τη μετάδοση των υψηλών τιμών της ενέργειας στις γενικότερες τιμές και στους μισθούς.

Ο Lee Hardman, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην MUFG, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν «περιορισμένα στοιχεία» που να δείχνουν ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία, επισημαίνοντας ότι αυτό «σε συνδυασμό με τη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών θα πρέπει να οδηγήσει την ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μέχρι τον Δεκέμβριο».