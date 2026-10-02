«Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης που είχαν παρουσιάσει δημοσιονομικά προβλήματα βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης» αναφέρει η εφημερίδα Corriere della Sera, σε ανάλυσή της που δημοσιεύεται στη σημερινή ηλεκτρονική της έκδοση, επισημαίνοντας ότι «αυτό ισχύει για όλους, εκτός από την Ιταλία».

Με αναφορά την Ελλάδα, η ιταλική εφημερίδα αναφέρεται στο χρονικό της οικονομικής κρίσης και στην πορεία εξυγίανσης που ακολούθησε.

«Από το 2016 και πέρα η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε, με μέση ανάπτυξη του 1,8%. Η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,9%, οι δημόσιες δαπάνες περιορίσθηκαν κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον παραγόμενο πλούτο και η σχέση δημοσίου χρέους-ΑΕΠ θα διαμορφωθεί, φέτος, στο 136,9%, σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο της Ιταλίας» γράφει η εφημερίδα.

H Corriere υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έχουν καταφέρει, επίσης, να πετύχουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, να μειώσουν την ανεργία και να περιορίσουν τη σχέση δημόσιου χρέους-ΑΕΠ.

Με αναφορά την Ιταλία, η εφημερίδα γράφει ότι το μόνο θετικό στοιχείο αφορά την ανεργία, η οποία έχει μειωθεί στο 5,8% ενώ όλες οι υπόλοιπες οικονομικές παράμετροι παραμένουν προβληματικές.

«Παρά το ότι η Ιταλία έλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό χρημάτων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (194,4 δισεκατομμύρια ευρώ), η μέση ετήσια οικονομική ανάπτυξη είναι του 1%, το έλλειμμα συνεχίζει να ξεπερνά τις ευρωπαϊκές παραμέτρους (βρίσκεται στο 3,1%) και η σχέση δημοσίου χρέους-ΑΕΠ φέτος θα είναι η υψηλότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω στο 140%», επισημαίνει η Corriere della Sera, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.