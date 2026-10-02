Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες συνεδριάζουν σήμερα με αντικείμενο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα υψηλών τιμών των καυσίμων.

Στις 09:55 GMT, δηλαδή στις 12:55 ώρα Ελλάδας, το Brent Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωνε πτώση 2,65%, διαμορφούμενο στα 99,60 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Νοεμβρίου κατέγραφε απώλειες 3,77%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 89,37 δολάρια το βαρέλι.

Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του ντίζελ στην ΕΕ

Η τιμή του ντίζελ στα πρατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε αυτή την εβδομάδα νέο ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με τη σύνθεση των διαθέσιμων στοιχείων από τις χώρες-μέλη.

Το ήδη έντονο πρόβλημα στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στην απειλή τους για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται αυξημένες πιέσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου να επιτύχει, έστω και προσωρινά, αποκλιμάκωση της τιμής του ντίζελ. Το συγκεκριμένο καύσιμο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τον αγροτικό τομέα, αλλά και για την κίνηση των φορτηγών.

Μία ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές στις χώρες που εισάγουν ντίζελ από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις και στις τιμές άλλων διυλισμένων προϊόντων στην αμερικανική αγορά.

Η πίεση για αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων

Μία από τις εναλλακτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο Λευκός Οίκος είναι να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να διαθέσουν στην αγορά μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους.

«Η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση να ρίξει στην αγορά μέχρι και 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ κατά την διάρκεια των έξι προσεχών μηνών», σύμφωνα με τον Arne Lohmann Rasmussen, αναλυτή του Global Risk Management.

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται σύσκεψη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπειρογνωμόνων από τα 27 κράτη-μέλη, με στόχο να υπάρξει συντονισμός των ευρωπαϊκών θέσεων για το ζήτημα. Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά τη νυχτερινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το θέμα.

Αυξημένες οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί κατά την τελευταία εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναλυτή της SEB Erik Meyersson, η διπλωματική διαδικασία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε περισσότερο στάσιμο σημείο από ποτέ.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες των αναλυτών για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν νέες εχθροπραξίες, αλλά και για πιθανές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στην περιοχή του Κόλπου.