Ανακοίνωση-απάντηση σε όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες περί «αναθέσεων σε… ξενοδοχείο ημιδιαμονής» εξέδωσε η Enterprise Greece, αναφερόμενη στην ανάθεση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ωρίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών δελτίων στην εταιρεία «DIMKA IKE».

Η Enterprise Greece κρίνει σκόπιμο, όπως σημειώνει, να «αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητα και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά της αναδόχου εταιρείας» μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η εταιρεία DIMKA IKE «με διακριτικό τίτλο “Crystal Blue”, της οποίας βασική δραστηριότητα είναι τα λεγόμενα ξενοδοχεία… ημιδιαμονής, δηλαδή τα ξενοδοχεία που στεγάζουν ζευγάρια για κάποιες ώρες, έχει υπογράψει, από το 2019 και μετά, τουλάχιστον 24 συμβάσεις με το Δημόσιο, εκ των οποίων οι 22 με απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 898.367,60 ευρώ».

Στην απάντησή της, η Enterprise Greece επισημαίνει ότι «η ανάθεση πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία “DIMKA IKE”, η οποία διαθέτει αποδεδειγμένη και διαχρονική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η εταιρεία, με Α.Φ.Μ. 800740803 και νομική μορφή Ι.Κ.Ε., είναι, ήδη από 27.11.2018, κάτοχος της υπ’ αριθ. 3328 βεβαίωσης λειτουργίας εταιρείας παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος».

Όπως επισημαίνεται ακόμη, «η ύπαρξη παράλληλης ξενοδοχειακής δραστηριότητας δεν αναιρεί, αφ’ εαυτής, την αποδεδειγμένη και επί σειρά ετών άσκηση λογιστικής – φοροτεχνικής δραστηριότητας, η οποία πραγματοποιείται σε διακριτή και δηλωθείσα επαγγελματική εγκατάσταση, με εξειδικευμένο προσωπικό».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την ανάθεση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ωρίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών δελτίων από την Enterprise Greece στην εταιρεία «DIMKA IKE», κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητα και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά της αναδόχου εταιρείας.

Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «DIMKA IKE», η οποία διαθέτει αποδεδειγμένη και διαχρονική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η εταιρεία, με Α.Φ.Μ. 800740803 και νομική μορφή Ι.Κ.Ε., είναι, ήδη από 27.11.2018, κάτοχος της υπ’ αριθ. 3328 βεβαίωσης λειτουργίας εταιρείας παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Περαιτέρω, από τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. προκύπτει ότι η εταιρεία διαθέτει διακριτή επαγγελματική εγκατάσταση – γραφείο στο Περιστέρι, επί της οδού Ακροπόλεως 47, στην οποία δηλώνεται ως κύρια δραστηριότητα η παροχή υπηρεσιών οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η ύπαρξη παράλληλης ξενοδοχειακής δραστηριότητας δεν αναιρεί, αφ’ εαυτής, την αποδεδειγμένη και επί σειρά ετών άσκηση λογιστικής – φοροτεχνικής δραστηριότητας, η οποία πραγματοποιείται σε διακριτή και δηλωθείσα επαγγελματική εγκατάσταση, με εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεπώς, η ανάθεση έγινε με αντικειμενικό κριτήριο την αποδεδειγμένη ικανότητα της εν λόγω επιχείρησης να παράσχει το φυσικό αντικείμενο του έργου.