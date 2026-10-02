Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο EFSF.

«Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Τα έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτυπώνουν απτά την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση. Η αξιοποίηση μέρους αυτών των εσόδων για την αποπληρωμή του EFSF μειώνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές. Πρόκειται για θετική εξέλιξη για την Ελλάδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Pierre Gramegna.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ενημέρωσε τον EFSF και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) ότι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ – μετά τη συγχώνευσή της με το ΤΧΣ) διαθέτει έσοδα ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, τα οποία συνδέονται με το ΤΧΣ.

Ο EFSF και ο ESM έχουν συμβατικά δικαιώματα αποπληρωμής επί των εσόδων της ΕΕΣΥΠ από πράξεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών που συνδέονται με τη χρηματοδότησή τους. Ο EFSF άσκησε τα δικαιώματά του για ποσό 2,5 δισ. ευρώ. Το ποσό κατανεμήθηκε στον EFSF, καθώς το κόστος των δανείων του είναι υψηλότερο από εκείνο των δανείων του ESM. Ο EFSF και ο ESM διατηρούν τα δικαιώματά τους επί των υπολοίπων δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουνίου η χώρα μας προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,94 δισ. ευρώ που είχε λάβει στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου (GLF). Συνολικά εντός του 2026 όπως έχει ανακοινωθεί η Ελλάδα θα προχωρήσει στη πρόωρη εξόφληση Δημοσίου Χρέους συνολικού ύψους 12,84 δισ. ευρώ.