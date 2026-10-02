Με σχεδόν 10 δισ. ευρώ νέα «φέσια» μέσα σε έναν χρόνο, το ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία εξακολουθεί να ανεβαίνει, την ώρα που μόλις ένα μικρό κομμάτι των πραγματικά εισπράξιμων οφειλών βρίσκεται σε ρύθμιση.

Στο τέλος Ιουλίου, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος είχε φθάσει τα 109,77 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,86 δισ. ευρώ μέσα σε δώδεκα μήνες. Από το ποσό αυτό, 30,5 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, περιορίζοντας το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 79,27 δισ. ευρώ.

Και από αυτά, μόλις 5,31 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,7%, εξυπηρετούνται σήμερα μέσω κάποιας ρύθμισης.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το τέλος Ιουλίου 2026, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αποκαλύπτουν ταυτόχρονα μια έντονα άνιση κατανομή του χρέους. Εννέα στους δέκα οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, όμως οι οφειλές τους αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Στον αντίποδα, μόλις 10.452 οφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνουν το 74,36% του συνολικού χρέους.

Η ακτινογραφία των χρεών

Στο τέλος Ιουλίου 2026: