Με σχεδόν 10 δισ. ευρώ νέα «φέσια» μέσα σε έναν χρόνο, το ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία εξακολουθεί να ανεβαίνει, την ώρα που μόλις ένα μικρό κομμάτι των πραγματικά εισπράξιμων οφειλών βρίσκεται σε ρύθμιση.
Στο τέλος Ιουλίου, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος είχε φθάσει τα 109,77 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,86 δισ. ευρώ μέσα σε δώδεκα μήνες. Από το ποσό αυτό, 30,5 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, περιορίζοντας το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 79,27 δισ. ευρώ.
Και από αυτά, μόλις 5,31 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,7%, εξυπηρετούνται σήμερα μέσω κάποιας ρύθμισης.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το τέλος Ιουλίου 2026, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αποκαλύπτουν ταυτόχρονα μια έντονα άνιση κατανομή του χρέους. Εννέα στους δέκα οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, όμως οι οφειλές τους αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Στον αντίποδα, μόλις 10.452 οφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνουν το 74,36% του συνολικού χρέους.
Η ακτινογραφία των χρεών
Στο τέλος Ιουλίου 2026:
- Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την Εφορία ανερχόταν σε 109,77 δισ. ευρώ. Από αυτό, τα 30,5 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης. Στο ποσό περιλαμβάνονται και 5,51 δισ. ευρώ, κυρίως από πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ενός οφειλέτη, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ανεπίδεκτα είσπραξης τον Νοέμβριο του 2025.
- Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώνεται σε 79,27 δισ. ευρώ. Από αυτά, 52,69 δισ. ευρώ ή το 66,46% αφορούν καθαρά φορολογικές οφειλές.
- Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 17,31 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 21,84% του πραγματικού χρέους, ενώ οι μη φορολογικές οφειλές, όπως δάνεια, δικαστικά έξοδα και καταλογισμοί, φθάνουν τα 9,27 δισ. ευρώ ή το 11,70%.
- Στις φορολογικές οφειλές, τη μεγαλύτερη «δεξαμενή» δημιουργεί ο ΦΠΑ, με χρέη 24,86 δισ. ευρώ και μερίδιο 47,18%. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με 42,22%, ενώ οι οφειλές από φόρους περιουσίας περιορίζονται σε 2,76 δισ. ευρώ ή 5,23%.
- Από τις φορολογικές οφειλές, 8,12 δισ. ευρώ προέρχονται από αφερέγγυους οφειλέτες, ενώ άλλα 18,45 δισ. ευρώ αφορούν δόσεις που έχουν λήξει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Έτσι, σε ένα «ενεργό» χαρτοφυλάκιο 26,12 δισ. ευρώ παράγεται το 91,99% των συνολικών εισπράξεων.
- Ο αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε σε 3.985.112 φυσικά και νομικά πρόσωπα, μειωμένος κατά 16.682 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.
- Η ετήσια εικόνα, ωστόσο, κρύβει την ένταση του τελευταίου μήνα. Μέσα στον Ιούλιο προστέθηκαν 129.337 οφειλέτες, κυρίως λόγω της λήξης της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά και νέων χρεών από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
- Το 89,77% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες οφειλές, όμως, αντιστοιχούν μόλις στο 3,57% του συνολικού χρέους.
- Μόλις το 0,26% των οφειλετών χρωστά πάνω από 1 εκατ. ευρώ, αλλά στα πρόσωπα αυτά είναι συγκεντρωμένο το 74,36% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- Τα φυσικά πρόσωπα χρωστούν συνολικά 43,65 δισ. ευρώ, δηλαδή το 39,76% του συνολικού χρέους, ενώ τα νομικά πρόσωπα οφείλουν 66,12 δισ. ευρώ ή το 60,24%.
- Οι οφειλές έως 500 ευρώ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ στην κατηγορία από 500 έως 10.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 41,9 εκατ. ευρώ.
- Πολύ μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στις επόμενες κλίμακες. Τα χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 612,3 εκατ. ευρώ, ενώ στις οφειλές από 100.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ η αύξηση έφθασε το 1,01 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκαν κατά 3,72 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στον χαρακτηρισμό μεγάλων ποσών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, αλλά και σε διαγραφές χρεών.
- Από τα 79,27 δισ. ευρώ του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, μόλις 5,31 δισ. ευρώ ή το 6,70% έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση. Μεγαλύτερη συνέπεια εμφανίζουν οι οφειλέτες των μεσαίων κατηγοριών χρέους.