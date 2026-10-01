Η PRODEA Investments συνεχίζει την αναδιάρθρωση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, με μεγαλύτερη έμφαση στα logistics και την high-end φιλοξενία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πωλήσεις ακινήτων και η ενίσχυση του ξενοδοχειακού κλάδου επηρεάζουν καθοριστικά τα οικονομικά της μεγέθη.

Στα 49,9 εκατ. ευρώ το adjusted EBITDA

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2026, έναντι 31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτυπώνοντας και την υλοποίηση υπεραξιών από την πώληση επενδυτικών ακινήτων.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 75,2 εκατ. ευρώ, έναντι 112,4 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση των εσόδων από μισθώματα στα 29,2 εκατ. ευρώ, από 69,1 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αναμόρφωσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, με έμφαση στις εμπορικές αποθήκες και στον ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς και στην πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων και χαρτοφυλακίων.

Ενίσχυση των εσόδων από τα ξενοδοχεία

Αντίθετα, τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου αυξήθηκαν στα 33,2 εκατ. ευρώ, από 25,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, επηρεασμένα θετικά κυρίως από την επαναλειτουργία του πεντάστερου The Landmark Nicosia Autograph Collection.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 41,4 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα της περιόδου διαμορφώθηκε σε ζημία 11,5 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 4,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025. Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα του ομίλου ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση των εσόδων του ξενοδοχειακού κλάδου, τη μείωση των άμεσων εξόδων που σχετίζονται με ακίνητα, των φόρων και τελών ακίνητης περιουσίας και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Στον αντίποδα, επιβαρύνθηκαν από τη μείωση των εσόδων από μισθώματα και την αύξηση των αποσβέσεων του ξενοδοχειακού πυλώνα.

Στα 1,93 δισ. ευρώ η αξία των ακινήτων υπό διαχείριση

Η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 1,926 δισ. ευρώ, έναντι 1,953 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 206,8 εκατ. ευρώ και της εταιρείας σε 121,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από τις 30 Ιουνίου 2025 έως σήμερα, ο όμιλος έχει μειώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά 712,8 εκατ. ευρώ, ενώ το net LTV στις 30 Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκε στο 46%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου ανήλθε σε 3,94 ευρώ ανά μετοχή.

Άρις Καρυτινός: «Έμφαση σε logistics και high-end φιλοξενία»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments, Άρις Καρυτινός, σημείωσε ότι ο όμιλος βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με στόχο την αναμόρφωση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου και την ανάπτυξη συγκεκριμένων επενδυτικών πυλώνων.

Όπως ανέφερε, έμφαση δίνεται στα logistics και τη high-end φιλοξενία, παράλληλα με την εκμετάλλευση και διαχείριση επιλεγμένων εμπορικών ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η PRODEA έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασία στον χώρο των logistics με την Invel Real Estate και την LGT Capital Partners, ενώ ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση και το repositioning του The Landmark Nicosia – Autograph Collection.

Παράλληλα, δρομολογούνται οι ανακαινίσεις των ξενοδοχειακών μονάδων στην Πάρο και το Πόρτο Χέλι, ενώ προχωρά η πλήρης ανακατασκευή του Emblems στην Cortina της Ιταλίας.

Η διοίκηση επισημαίνει ακόμη ότι οι υπεραξίες που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια στις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων επιβεβαιώθηκαν μέσα από τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ύψους 455,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025.