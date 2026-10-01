Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε μεγάλη αποδέσμευση καυσίμων από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ να διαθέσει μέσα στους επόμενους έξι μήνες περίπου 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα της Ευρώπης. Η αμερικανική πίεση φέρεται να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Η προειδοποίηση της Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με μία από τις πηγές που μίλησε στο Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να περιορίσει ή να απαγορεύσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ προς την Ευρώπη, εφόσον οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ανταποκριθούν στο αίτημα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς και να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αλυσίδα διακίνησης καυσίμων.

Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων

Την ίδια ώρα, η ενεργειακή αγορά βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Στις πρωινές συναλλαγές, η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφωνόταν στα 99,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό τύπου West Texas διαπραγματευόταν στα 91,78 ευρώ το βαρέλι.

Στην Ελλάδα, η επιβάρυνση είναι επίσης εμφανής στην αντλία, με τη μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης (diesel) στα πρατήρια να μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Οι ανατιμήσεις σε καύσιμα και εμπορεύματα καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο, με βασικούς παράγοντες τις γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη ναυσιπλοΐα από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ομαλή μεταφορά ενεργειακών προϊόντων και έχει προσθέσει νέα πίεση στις διεθνείς τιμές.