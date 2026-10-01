Στις 6 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να ανοίξουν οι αιτήσεις για τη δράση «Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Αττική» με προϋπολογισμό €17 εκατ.

Ειδικότεροι στόχοι της δράσης είναι η:

1. Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη διείσδυση σε νέες αγορές

2. Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού

3. Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε περιοχές παρέμβασης των θεματικών τομέων:

Υλικά – Κατασκευές και Βιομηχανία

Αγροδιατροφική Αλυσίδα

Περιβάλλον-Κυκλική Οικονομία

Βιοεπιστήμες-Υγεία & Φάρμακα

Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα

και Ψηφιακές Τεχνολογίες

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 40% στον προϋπολογισμό του έργου.

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από:

τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη,) κάθε ενότητας εργασίας του έργου και

το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Σε ποιους απευθύνεται

Συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένας οργανισμός έρευνας.

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