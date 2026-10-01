Σε νέα, έκτακτη πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού Α21 προχωρά ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά σε δικαιούχους που δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας προβλήματος κατά τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων.

Το ζήτημα αφορούσε αιτήσεις στις οποίες είχαν δηλωθεί παιδιά που, λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, δεν είχαν ακόμη καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα MySchool οι εγγραφές τους στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εγκαίρως η απαιτούμενη ηλεκτρονική διασταύρωση.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, μετά την επανάληψη των ελέγχων και την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου.

Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Καταρχάς η πληρωμή των επιδομάτων γίνεται τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι επιδοματούχοι και όλοι οι δικαιούχοι επιδομάτων. Από χθες καταβλήθηκαν 422.148 δικαιούχους, 70,5 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους του επιδόματος Α21 παιδιού. Το λάθος έγινε ως εξής και μάλιστα ανακαλύφθηκε απ’ όταν βγήκε το αρχείο πληρωμής από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα στην οποία κάνουν την αίτηση οι δικαιούχοι συντηρείται από την ΗΔΙΚΑ. Διαπιστώθηκε λοιπόν από τις διασταυρώσεις που έγιναν και τους ελέγχους των αιτήσεων, ότι λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς, που όπως γνωρίζετε έχουν αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα περίπου τα σχολεία, πολλά σχολεία δεν είχαν ανεβάσει στο MySchool τις εγγραφές των νέων μαθητών. Άρα εξαιτίας αυτού του λόγου δεν έγινε σωστά η διασταύρωση των αιτήσεων με τα δικαιούχα τέκνα που υποχρεωτικά ως προϋπόθεση πρέπει να φοιτούν σε κάποια, σε κάποιο σχολείο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», είπε αρχικά.

«Έχει να κάνει με τα σχολεία, έχει να κάνει τη διασταύρωση αυτών των στοιχείων. Αμέσως μόλις ανακαλύφθηκε αυτό το σφάλμα, το τεχνικό σφάλμα που σας προανέφερα, έγινε μια αποτίμηση και τέθηκε ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτόματα θα γίνει η εμβόλιμη πληρωμή. Θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων ηλεκτρονικά. Αυτή τη φορά μέσω του MySchool πάλι. Την άλλη Παρασκευή θα γίνει. Και αυτό έγινε κυρίως για να διευκολυνθούν αυτές οι οικογένειες. Αφορά γύρω στα 8.000 τέκνα. Ανακαλύφθηκαν καταρχάς που αφορούν γύρω στις 5-6 χιλιάδες οικογένειες. Είναι και αυτό ένα σημαντικό βοήθημα, αλλά εγώ έδωσα εντολή να εκκαθαριστεί και όλο το αρχείο που σας προανέφερα, όλο των 422.000 δικαιούχων, μήπως και αυτοί, ενώ παίρνουν ας πούμε για το ένα παιδί, μπορεί για το δεύτερο ή τρίτο τέκνο ακριβώς να μην έγινε σωστά η διασταύρωση», συνέχισε

Στην τελευταία πληρωμή του Α21, καταβλήθηκαν συνολικά περίπου 70,6 εκατ. ευρώ σε 422.148 δικαιούχους.