Ανάσα χρόνου σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις δίνουν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, μεταθέτοντας για τις 2 Νοεμβρίου την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, με βάση τις δηλώσεις του φορολογικού έτους που ξεκίνησε εντός του 2023.

Παράλληλα, αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων, η οποία θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ ένα χρόνο αργότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2028, θα τεθεί σε εφαρμογή η ενιαία κωδικοποίηση ειδών με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία TARIC.

Η παράταση δίνεται προκειμένου οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να περάσουν ομαλά στο νέο καθεστώς. Ήδη, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 655.000 επιχειρήσεις, δηλαδή σχεδόν το 70% των δυνητικά υπόχρεων της δεύτερης περιόδου, χρησιμοποιούν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τις εφαρμογές timologio και myDATAapp για συναλλαγές χονδρικής.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κινητικότητα τον τελευταίο μήνα, καθώς σχεδόν 488.000 επιχειρήσεις είτε υπέβαλαν τη σχετική δήλωση είτε ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Το νέο ημερολόγιο

Με βάση τις νέες ημερομηνίες, η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2026. Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2027 θα ισχύσει μεταβατική περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Στο διάστημα αυτό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συνεχίσουν παράλληλα να χρησιμοποιούν εμπορικά ή λογιστικά προγράμματα, ERP ή την ειδική φόρμα καταχώρισης.

Η υποχρέωση μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων είτε δωρεάν, μέσω των εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων με ημερομηνία έναρξης την 2α Νοεμβρίου 2026 και να αρχίσουν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους από τις 2 Νοεμβρίου 2026 μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp και δεν κάνουν χρήση της μεταβατικής περιόδου, δεν χρειάζεται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη δήλωση.

Τέλος στα ERP

Η μεγάλη αλλαγή έρχεται από την 1η Φεβρουαρίου 2027. Από τότε, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συναλλαγές με τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. και συναλλαγές με το Δημόσιο θα εκδίδονται και θα διαβιβάζονται στο myDATA αποκλειστικά μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή των εφαρμογών timologio και myDATAapp. Αυτό σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι πλέον δυνατή η διαβίβαση των συγκεκριμένων παραστατικών στο myDATA με άλλον τρόπο, όπως για παράδειγμα απευθείας μέσω ERP.

Ψηφιακά δελτία διακίνησης

Νέες ημερομηνίες ισχύουν και για τη Β’ φάση των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται για όλες τις επιχειρήσεις οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής, η ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα της διακίνησης αποθεμάτων, καθώς και η διαβίβαση των στοιχείων ποσοτικού ελέγχου. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 θα εφαρμοστεί και η ενιαία κωδικοποίηση των ειδών με βάση το TARIC. Μέχρι την έναρξη κάθε υποχρέωσης, η διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στο myDATA θα μπορεί να γίνεται προαιρετικά. Ήδη η νέα έκδοση του myDATAapp δίνει τη δυνατότητα σάρωσης και παραλαβής παραστατικών, ενώ αντίστοιχες λειτουργίες για τη Β’ φάση της ψηφιακής διακίνησης έχουν ενσωματωθεί και στο timologio.

Τι ισχύει για τους ελαιοπαραγωγούς

Ειδική παράταση προβλέπεται για τους ελαιοπαραγωγούς αγρότες. Η υποχρέωση έκδοσης παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης των στοιχείων της Α’ φάσης μεταφέρεται για την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε να συμπέσει με την έναρξη της Β’ φάσης. Η παράταση αφορά τους ελαιοπαραγωγούς που δεν ανήκουν στις υπόχρεες επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου εφαρμογής και ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά την παράδοση του ελαιόκαρπου εκδίδεται από το ελαιοτριβείο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.