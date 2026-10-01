Μικρότερες μηνιαίες πληρωμές και περισσότερο χρόνο για να κλείσουν παλιούς λογαριασμούς με την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία φέρνει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία ανοίγει την περίμετρο τόσο ως προς τους οφειλέτες όσο και ως προς τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν.

Ωστόσο, όποιος θέλει να μπει στη ρύθμιση και κυρίως να παραμείνει σε αυτή θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, να μην αφήνει νέες οφειλές να συσσωρεύονται και να πληρώνει χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις τις δόσεις του.

Το νέο πλαίσιο διευρύνει τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ανεβάζοντας τον μέγιστο αριθμό στις 120, ενώ δίνει δεύτερη επιλογή και σε περίπου 35.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στο προηγούμενο σχήμα και μπορούν πλέον να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στο νέο καθεστώς.

Τι αλλάζει

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο σχήμα για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία προβλέπουν:

1. Οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 120 με την ελάχιστη μηνιαία δόση να ορίζεται στα 30 ευρώ. Η μεγαλύτερη διάρκεια περιορίζει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση, χωρίς όμως να σημαίνει και χαμηλότερο συνολικό κόστος.

2. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, το χρονικό όριο μετακινείται κατά ένα έτος, καθώς μέχρι σήμερα καλύπτονταν χρέη έως το τέλος του 2023. Έτσι, στη νέα περίμετρο εντάσσονται και νεότερες οφειλές.

3. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2027. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την αίτηση, ενώ οι επόμενες πληρώνονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

4. Δυνατότητα μετάβασης στο νέο καθεστώς αποκτούν και οι περίπου 35.000 οφειλέτες που εξυπηρετούν ήδη τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Με αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο και να το «σπάσουν» σε περισσότερες μηνιαίες καταβολές, μειώνοντας το ποσό που πληρώνουν κάθε μήνα.

5. Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%. Εδώ βρίσκεται και μία από τις βασικές παγίδες της δεκαετούς αποπληρωμής: όσο περισσότερες είναι οι δόσεις τόσο χαμηλότερη γίνεται η μηνιαία καταβολή, αλλά τόσο αυξάνεται το συνολικό ποσό των τόκων. Με άλλα λόγια, η δεκαετία αγοράζει χρόνο και ρευστότητα, αλλά έχει κόστος.

6. Η είσοδος στις 120 δόσεις δεν είναι αυτόματη. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο οφειλέτης θα πρέπει:

να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές,

να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τα χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις,

να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών,

να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Στην πράξη, τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά δεν μπορούν να μείνουν στον «αέρα». Πριν από την αίτηση θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.

7. Οι όροι παραμένουν αυστηροί και μετά την ένταξη. Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης:

αφήσει απλήρωτες δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει για περισσότερο από δύο μήνες την πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων,

δεν εξοφλήσει ή δεν τακτοποιήσει μέσα σε έναν μήνα τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν μείνει εκτός,

δημιουργήσει νέα χρέη και δεν τα εξοφλήσει ή δεν τα ρυθμίσει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.

Με την απώλεια της ρύθμισης, το ανεξόφλητο υπόλοιπο γίνεται άμεσα απαιτητό.

8. Όσο η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά, ο οφειλέτης αποκτά μια σειρά από διευκολύνσεις. Μπορεί να λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη όσο τηρεί τη ρύθμιση και, σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης, εξαλείφεται το αξιόποινο. Παράλληλα, «παγώνει» η λήψη νέων αναγκαστικών μέτρων και αναστέλλεται η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης σε απαιτήσεις, κινητά και ακίνητα. Υπό προϋποθέσεις, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων παύουν επίσης να καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις, όταν αφορούν αποκλειστικά χρέη που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση.

Παραδείγματα

Με επιτόκιο 5,84% και εξόφληση σε 120 μηνιαίες δόσεις: