Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοινώνει ότι 3 επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Α’ Φάσης του διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού που περιλαμβάνει την υποβολή οικονομικών προσφορών.

Βασικός στόχος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, πέραν της μεγιστοποίησης του οικονομικού ανταλλάγματος, είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των αερολιμένων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των επενδυτών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, προς όφελος των επιβατών, των χρηστών και των τοπικών κοινωνιών.

Τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία αξιοποιούνται μέσω ενός κοινού διαγωνισμού είναι τα εξής: Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου.