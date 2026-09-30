Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν και οι Ρεπουμπλικανοί βλέπουν να καταρρέουν δημοσκοπικά, με την ακρίβεια να κυριαρχεί στην πολιτική συζήτηση, ειδικά οι υψηλές τιμές στα καύσιμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται έντονη κριτική από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς που φοβούνται ότι δεν θα εκλεγούν ή θα μειωθεί η δύναμή τους, οπότε και ο Λευκός Οίκος διεξάγει κρίσιμες συνομιλίες, εξετάζοντας όλα τα σενάρια.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων είπαν στους Financial Times ότι σύμβουλοι παρουσίασαν στον Τραμπ διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων και τον περιορισμό των διεθνών πωλήσεων ντίζελ, ενώ αξιωματούχοι της κυβέρνησης ενημέρωσαν ξένους συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, για πιθανή διακοπή του εφοδιασμού τους.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «αξιολογεί όλες τις επιλογές που υπάρχουν» για τη μείωση των εγχώριων τιμών των καυσίμων και ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής των εξαγωγών.

«Οι πολιτικές επιπτώσεις είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να χάσουν την πλειοψηφία», δήλωσε ο βουλευτής του Τενεσί Τιμ Μπέρτσετ. «Θα αναλάβουμε την ευθύνη, είτε το αξίζουμε είτε όχι. Εμείς είμαστε στην εξουσία – είναι δύσκολο να το αποφύγουμε αυτό», πρόσθεσε ο Μπέρτσετ, ο οποίος έχει προτείνει νομοσχέδιο για την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ.

Μια εξέχουσα προσωπικότητα του κλάδου, που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι την περασμένη εβδομάδα η απαγόρευση των εξαγωγών «πλησίαζε σίγουρα αρκετά κοντά στην υιοθέτησή της», αφού κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί από αγροτικές πολιτείες προέτρεψαν την κυβέρνηση να «σταματήσει την αιμορραγία». Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν επίσης προετοιμάσει το έδαφος για μια απαγόρευση σε συνεργασία με συμμάχους στην Ευρώπη, όπου οι τιμές έχουν φτάσει σε νέα ρεκόρ, προκαλώντας διαδηλώσεις στους δρόμους.

Ενδεικτικά, η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε την πίεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους της, προκειμένου να διαθέσουν ντίζελ από τα αποθέματά τους. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης συζητήσει το ενδεχόμενο να ζητήσουν από την Κίνα να αυξήσει την παραγωγή ντίζελ στα διυλιστήριά της.

Εντούτοις, η πιθανότητα επιβολής απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ έχει προκαλέσει αναταραχή στις πετρελαϊκές εταιρείες. Άτομα που είναι ενήμερα για τη συζήτηση ανέφεραν ότι η πίεση που άσκησαν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες είχε πείσει τον Τραμπ ότι μια απαγόρευση εξαγωγών θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα, προκαλώντας αύξηση των τιμών σε περιοχές των ΗΠΑ που εισάγουν καύσιμα από τη διεθνή αγορά.

Μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ -μεταξύ των οποίων ο Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και ο Μπέσεντ- έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους σε μια απαγόρευση του ντίζελ.

Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι «εξετάζει πολύ σοβαρά» την επιβολή απαγόρευσης. «Η συζήτηση συνεχίζεται. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι πρόκειται να κάνει», δήλωσε ένα πρόσωπο που είναι ενήμερο για τις διαφωνίες εντός της κυβέρνησης. «Το προσωπικό του Λευκού Οίκου αντιτίθεται κατηγορηματικά. Όμως, όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ και το ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θέλει να κάνει κάτι μεγάλο… Οπότε [η απαγόρευση] παραμένει στο τραπέζι».