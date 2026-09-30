Η αγορά της Νότιας Κορέας βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ισχυρού sell-off το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν τις προοπτικές των εταιρειών ημιαγωγών που έχουν συνδεθεί με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο βασικός δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 18,8% στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως.

Η μεγάλη πτώση ήρθε μετά το μαζικό ξεπούλημα μετοχών εταιρειών μνήμης τον Ιούλιο, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι η τεράστια άνοδος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.

Οι «μετοχές AI» της Κορέας δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα

Οι εταιρείες ημιαγωγών της Νότιας Κορέας είχαν εξελιχθεί σε έναν από τους δημοφιλέστερους τρόπους για τους επενδυτές που ήθελαν να ποντάρουν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Μετοχές όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix επωφελήθηκαν από την τεράστια ζήτηση για υποδομές AI, καθώς οι δύο εταιρείες αποτελούν βασικούς προμηθευτές προηγμένων chips μνήμης.

Ωστόσο, η αλλαγή κλίματος στις αγορές οδήγησε σε απότομη διόρθωση.

Ο δεύτερος χειρότερος μεγάλος χρηματιστηριακός δείκτης στο τρίμηνο ήταν ο κινεζικός CSI 300, ο οποίος υποχώρησε κατά 12,5%, ενώ αντίθετα ο αμερικανικός S&P 500 ενισχύθηκε κατά 2,3%.

Παρά την πτώση, ο Kospi παραμένει ανοδικός κατά περίπου 60% από την αρχή του έτους, γεγονός που τον διατηρεί μεταξύ των ισχυρότερων αγορών παγκοσμίως μαζί με την Ταϊβάν.

Η Κορέα ως «στοίχημα» για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Prashant Bhayani, επικεφαλής επενδύσεων για την Ασία στη BNP Paribas Wealth Management, ανέφερε ότι η κορεατική αγορά είχε μετατραπεί σε έναν δείκτη εμπιστοσύνης των επενδυτών στις τεράστιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η αγορά της Κορέας είχε γίνει ουσιαστικά ένας τρόπος έκφρασης της άποψης των επενδυτών για την έκρηξη των επενδύσεων στην AI», ανέφερε.

Παράγοντες της αγοράς απέδωσαν την έντονη διόρθωση του Ιουλίου σε έναν συνδυασμό υπερβολικών τοποθετήσεων και αυξημένου επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από τις μετοχές τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το hedge fund Situational Awareness του Leopold Aschenbrenner είχε λάβει μεγάλες μοχλευμένες θέσεις σε νοτιοκορεατικές μετοχές μνήμης, ενώ παράλληλα πολλοί μικροεπενδυτές στη Νότια Κορέα είχαν στραφεί σε μοχλευμένα ETF μεμονωμένων μετοχών.

Η αντιστροφή αυτών των θέσεων δημιούργησε έντονες πιέσεις στην αγορά.

Οι αποτιμήσεις έπεσαν, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Η πτώση έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αποτιμήσεων των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου.

Οι δείκτες προθεσμιακής τιμής προς κέρδη (forward P/E) για τη SK Hynix και τη Samsung Electronics έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα μεταξύ 4 και 5, με τις δύο εταιρείες να αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της κεφαλαιοποίησης της κορεατικής αγοράς.

Ο Joshua Crabb, επικεφαλής ασιατικών μετοχών στην Robeco, σημείωσε ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αποτελούν «αντίθετο άνεμο» για τις κορεατικές μετοχές, αλλά πρόσθεσε ότι οι εταιρείες chips ήδη διαπραγματεύονται σε χαμηλούς πολλαπλασιαστές.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν αν οι χαμηλοί δείκτες αποτίμησης σημαίνουν απαραίτητα ότι οι μετοχές είναι φθηνές.

Η S&P Global Market Intelligence είχε επισημάνει τον Αύγουστο ανησυχίες για πιθανό κυκλικό πλεόνασμα προσφοράς στον κλάδο των ημιαγωγών, κάτι που θα μπορούσε να πιέσει τα μελλοντικά κέρδη.

Η πρόκληση των επιτοκίων και η μάχη για την AI

Παράλληλα, η Τράπεζα της Κορέας αυξάνει τα επιτόκια προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό, την ώρα που η οικονομία εμφανίζει σημάδια υπερθέρμανσης, με τις τιμές των ακινήτων και το χρηματιστήριο να έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο.

Ο Jongmin Shim, επικεφαλής έρευνας Κορέας στην CLSA, εκτίμησε ότι τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να λειτουργήσουν ως επιπλέον βάρος για τις αποδόσεις της αγοράς.

Παρά τις ανησυχίες, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές των εταιρειών ημιαγωγών, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν υπάρχει επιλογή για τις εταιρείες AI. Πρέπει να συνεχίσουν να δαπανούν — είναι θέμα επιβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα chips μνήμης παραμένουν κρίσιμα για την AI

Η ζήτηση για προηγμένα chips μνήμης αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM), ένας τύπος κάθετα στοιβαγμένων DRAM chips, είναι απαραίτητη για τους AI επιταχυντές της Nvidia.

Η αγορά αυτή κυριαρχείται από τη Samsung και τη SK Hynix, οι οποίες έχουν επωφεληθεί από την εκρηκτική ζήτηση που δημιούργησε η ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι τιμές για συμβατικές μνήμες DRAM και NAND έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, διατηρώντας τη Νότια Κορέα στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την AI.