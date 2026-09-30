Μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία για την τουρκική οικονομία, σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK).

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας υποχώρησε τον Αύγουστο στο 7,8%, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 106.000 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο.

Ωστόσο, πίσω από τη θετική εικόνα της πτώσης της ανεργίας, τα στοιχεία δείχνουν ότι η υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την αγορά εργασίας στην Τουρκία.

Μειώθηκαν οι άνεργοι, αυξήθηκαν οι απασχολούμενοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της TÜİK, ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 2,74 εκατομμύρια άτομα, μειωμένος κατά 106.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες και έφτασε στο 7,8%.

Η ανεργία παρουσίασε διαφορετική εικόνα ανά φύλο, καθώς διαμορφώθηκε στο 6,6% για τους άνδρες και στο 10,1% για τις γυναίκες.

Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 136.000 άτομα μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας τα 32,507 εκατομμύρια.

Το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο 65,8% για τους άνδρες και στο 31,5% για τις γυναίκες.

Η ανεργία των νέων παραμένει υψηλότερη

Σημαντικό δείκτη για την κατάσταση στην αγορά εργασίας αποτελεί η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών.

Σύμφωνα με την TÜİK, το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή αυτή ομάδα μειώθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε στο 13%.

Η ανεργία στους νέους άνδρες ανήλθε στο 9,7%, ενώ στις νέες γυναίκες παρέμεινε σημαντικά υψηλότερη, στο 19,4%.

Η «σκιά» της υποαπασχόλησης

Παρά τη μείωση της ανεργίας, ο ευρύτερος δείκτης που περιλαμβάνει την υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού αυξήθηκε.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης υποαπασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες και έφτασε το 31%.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς στην πλήρη απασχόληση, παρά τη βελτίωση του βασικού δείκτη ανεργίας.

Την ίδια στιγμή, οι μέσες πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των απασχολουμένων αυξήθηκαν κατά μισή ώρα και διαμορφώθηκαν στις 42,5 ώρες.

Τα νέα στοιχεία της TÜİK έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, του κόστους ζωής και των προσπαθειών σταθεροποίησης της νομισματικής πολιτικής.