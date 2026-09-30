Ένας εργαζόμενος που ζει σε νησί χωρίς τοπικό τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας δεν θα χρειάζεται πλέον να ταξιδέψει σε κάποιο άλλο μεγαλύτερο νησί που εδρεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ή στην ηπειρωτική χώρα για να συζητήσει τη διαφορά του με τον εργοδότη του.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας θέτει πλέον σε εφαρμογή τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία e.gov.gr. Η ίδια επιλογή παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, σε εργαζομένους που ζουν ή εργάζονται μακριά από το αρμόδιο τμήμα, καθώς και σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν για λόγους υγείας.

Η αλλαγή αφορά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς ενώπιον επιθεωρητή, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευρών. Για έναν εργαζόμενο που διεκδικεί δεδουλευμένα ή ζητά να εξεταστεί άλλο ζήτημα της εργασιακής του σχέσης, σημαίνει ότι μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδικασία από τον τόπο όπου βρίσκεται, εφόσον πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια, με την τηλεδιάσκεψη να πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός του.

Πότε γίνεται δεκτό το αίτημα

Το βασικό κριτήριο για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης είναι η δυσκολία πρόσβασης στο αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας. Αν ο εργαζόμενος κατοικεί ή εργάζεται εντός του αστικού ιστού όπου βρίσκεται το αρμόδιο τμήμα, μπορεί να ζητήσει τηλεδιάσκεψη όταν απέχει από αυτό τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα ή όταν δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνιακή σύνδεση. Αν κατοικεί ή εργάζεται εκτός του αστικού ιστού, το όριο της απόστασης μειώνεται στα 20 χιλιόμετρα. Και σε αυτή την περίπτωση, η έλλειψη τακτικής συγκοινωνίας αρκεί για την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε νησί χωρίς τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας, η εξ αποστάσεως διαδικασία θα εφαρμόζεται πάντως αυτομάτως. Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης υπάρχει και σε μικρότερες αποστάσεις, όταν ειδικές συνθήκες καθιστούν τη μετακίνηση αδύνατη ή επικίνδυνη, όπως σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή αναπηρίας. Τότε ο εργαζόμενος προσκομίζει το σχετικό αποδεικτικό και το αίτημά του εξετάζεται από τον αρμόδιο επιθεωρητή ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα το αποδεχθεί.

Πώς θα συνδεθεί ο εργαζόμενος

Η αίτηση για την εργατική διαφορά μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω των υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας, ή με προσέλευση στο αρμόδιο τμήμα του τόπου εργασίας. Ο εργαζόμενος που ζητά να συμμετάσχει εξ αποστάσεως δηλώνει ότι διαθέτει υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο με κάμερα και μικρόφωνο, καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια λαμβάνει ηλεκτρονικά την ημέρα και την ώρα της συζήτησης, μαζί με προσωπικό σύνδεσμο για την είσοδό του στην τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής, ο εργαζόμενος μπορεί να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη ως επισκέπτης, μέσω του προσωπικού συνδέσμου που θα λάβει στο email του, χωρίς να χρειάζεται να έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr. Ο συμμετέχων πρέπει να έχει διαθέσιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας για να το επιδείξει στην κάμερα κατά την έναρξη, ενώ εάν εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, απαιτείται και το αντίστοιχο έγγραφο εξουσιοδότησης.

Πάνω από 11.000 αιτήσεις μέσα σε έναν χρόνο

Η νέα δυνατότητα τίθεται σε εφαρμογή σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι προσφεύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας για διαφορές με τους εργοδότες τους. Το 2025 υποβλήθηκαν 11.354 αιτήσεις, με τις περισσότερες να προέρχονται από την εστίαση (2.215) και το λιανεμπόριο (1.894). Ακολουθούν τα καταλύματα με 854 υποθέσεις, το χονδρικό εμπόριο με 704 και οι υπηρεσίες προστασίας και έρευνας με 612.

Από τις υποθέσεις αυτές, 6.372 επιλύθηκαν μετά την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, ποσοστό 56,12%. Άλλες 2.128 ματαιώθηκαν λόγω μη προσέλευσης των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ 2.854 παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια. Μέσα από τη διαδικασία καταβλήθηκαν στους εργαζομένους σχεδόν 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες της Αρχής υπέβαλαν 549 μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που διαπιστώθηκαν κατά την εξέταση των διαφορών. Μάλιστα πίσω από το μεγαλύτερο μέρος των παραβάσεων που εντοπίστηκαν αφορούσαν τις καθυστερήσεις πληρωμής μισθοδοσίας ή στη μη καταβολή δεδουλευμένων εκ μέρους των εργοδοτών.