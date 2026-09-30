Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον απειλή μόνο για το πόσα τρόφιμα παράγονται, αλλά και για το πόσο θρεπτικά είναι αυτά που φτάνουν στο τραπέζι μας αλλά και πόσο κοστίζουν. Νέα χαρτογράφηση του Zero Carbon Analytics αναδεικνύει πώς οι ακραίες κλιματικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια διατροφική ποιότητα, προκαλώντας πιέσεις στην παραγωγή και οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέους κινδύνους τόσο για την επισιτιστική ασφάλεια όσο και για την πρόσβαση σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Όταν η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη θρεπτική αξία των τροφίμων

Η συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή και τα τρόφιμα επικεντρώνεται συχνά στην ποσότητα της παραγωγής: αν δηλαδή θα υπάρχει αρκετή τροφή για έναν αυξανόμενο πληθυσμό. Ωστόσο, η πρόκληση είναι πλέον ευρύτερη.

Οι κλιματικές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν το είδος των καλλιεργειών που μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή, τη διαθεσιμότητα φρούτων και λαχανικών, αλλά και την πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Έτσι, ακόμη και όταν η συνολική ποσότητα τροφίμων παραμένει διαθέσιμη, η ποικιλία και η ποιότητα της διατροφής μπορεί να υποβαθμιστούν.

Από τον καφέ μέχρι το σούσι: Πώς το κλίμα αυξάνει τις τιμές των τροφίμων

Οι επιπτώσεις των ακραίων κλιματικών φαινομένων έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές βασικών προϊόντων διατροφής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 12 περιπτώσεις αυξήσεων στις τιμές τροφίμων σε εννέα χώρες συνδέονται με ακραίες κλιματικές συνθήκες από το 2024 έως τα μέσα του 2026.

Ο καφές Arabica επηρεάστηκε από την ξηρασία στη Βραζιλία μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου του 2024, την πιο ξηρή περίοδο που έχει καταγραφεί για το συγκεκριμένο διάστημα. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αύξηση της τιμής του κατά 35% τον Νοέμβριο του 2025 σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι έντονες βροχοπτώσεις της περιόδου 2023-2024, που αποτέλεσαν το πιο βροχερό δωδεκάμηνο που έχει καταγραφεί, επηρέασαν την αγορά του αρνιού, με την τιμή του να αυξάνεται κατά 19,9% το 2024 σε σχέση με το 2023.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε και το βοδινό κρέας. Στις ΗΠΑ, ο καύσωνας του Μαρτίου 2026 στις δυτικές πολιτείες και η ξηρασία στις Μεγάλες Πεδιάδες από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 συνέβαλαν σε αύξηση των τιμών κατά 14,4% το 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υψηλές θερμοκρασίες της άνοιξης και του καλοκαιριού του 2025, που αποτέλεσαν τις θερμότερες που έχουν καταγραφεί, οδήγησαν σε άνοδο της τιμής του βοείου κρέατος κατά 12,8%.

Οι ντομάτες αποτέλεσαν ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Ισπανία, οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου δημιούργησαν τις πιο υγρές συνθήκες που έχουν καταγραφεί για την περίοδο αυτή, επηρεάζοντας τις καλλιέργειες και οδηγώντας σε αύξηση της τιμής της ντομάτας κατά 11% σε ετήσια βάση. Στις ΗΠΑ, η χειμερινή καταιγίδα Gianna στη Φλόριντα προκάλεσε ζημιές στις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξηθούν κατά 40% μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2026.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των θαλασσών επηρέασαν επίσης την παραγωγή του nori, του φυκιού που χρησιμοποιείται ευρέως στο σούσι. Η θερμότερη θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας γύρω από την Ιαπωνία τον Οκτώβριο του 2025 επηρέασε την παραγωγή του, οδηγώντας σε αύξηση της τιμής του κατά περίπου 20% τον Μάρτιο του 2026.

Παρόμοιες πιέσεις καταγράφηκαν και σε άλλα προϊόντα. Στην Τζαμάικα, οι έντονες βροχοπτώσεις τον Οκτώβριο του 2025, που συνδέθηκαν με τον τυφώνα Melissa, προκάλεσαν δεκαπλάσια αύξηση στην τιμή της πιπεριάς Scotch bonnet.

Στο Μεξικό, οι υψηλές χειμερινές θερμοκρασίες τον Δεκέμβριο του 2025 επηρέασαν την παραγωγή πατάτας, με την τιμή της να αυξάνεται κατά 57,3% τον Μάιο του 2025 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024. Στη Σερβία, ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί επηρέασε την παραγωγή σμέουρων, οδηγώντας σε αύξηση της τιμής τους κατά 51% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του κινδύνου

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ίδιες σε όλες τις περιοχές. Περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα και περιορισμένη ανθεκτικότητα απέναντι σε ακραία φαινόμενα βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγαλύτερες προκλήσεις. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η μειωμένη διαθεσιμότητα νερού και οι μεταβολές στις καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την παραγωγή και την ομαλή λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού, με άμεσες συνέπειες στη διαθεσιμότητα και το κόστος των τροφίμων.

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι προϊόντα που αποτελούν βασικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, όπως φρούτα, λαχανικά και άλλες καλλιέργειες υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς η παραγωγή τους εξαρτάται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες.

Η νέα πρόκληση για τα συστήματα τροφίμων δεν είναι μόνο η παραγωγή περισσότερων τροφίμων, αλλά η διατήρηση μιας διατροφής με ποικιλία και θρεπτική αξία σε έναν κόσμο με πιο ακραίες κλιματικές συνθήκες. Από τον καφέ και το κρέας μέχρι τα λαχανικά και τα θαλάσσια προϊόντα, η κλιματική αλλαγή δείχνει πλέον ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα τόσο το κόστος όσο και την πρόσβαση σε βασικά αγαθά.