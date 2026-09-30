Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, ο Γρηγόρης υλοποιεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που δίνει νέα διάσταση στην κυκλική οικονομία, μετατρέποντας τα υπολείμματα καφέ σε ένα προϊόν καθημερινής χρήσης.

Σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Coffeeco Upcycle, η οποία εξειδικεύεται στην κυκλική οικονομία στην αγορά του καφέ, ο Γρηγόρης παρουσιάζει το Lip Balm Espresso SPF 15, ένα καινοτόμο προϊόν περιποίησης με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, όσοι επιλέγουν τον αγαπημένο τους καφέ από τον Γρηγόρη μπορούν να αποκτήσουν το Lip Balm Espresso SPF 15 στην προνομιακή τιμή των 1,50€. Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα Γρηγόρης, και online μέσω του www.gregorys.gr και του Gregory’s e-order app.

Με ενέργειες που συνδυάζουν την καινοτομία με την υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων, ο Γρηγόρης επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ένα πιο «πράσινο» κόσμο.

Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα τους ξέρεις με το μικρό!