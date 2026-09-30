Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία αύξησης της παραγωγικότητας από την εποχή των υπολογιστών και του διαδικτύου, και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει ξανά πίσω. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, η παραγωγικότητα στην ΕΕ έχει ουσιαστικά παγώσει από το 2022, ενώ το χάσμα με τις ΗΠΑ μεγαλώνει, και η γήρανση, η άμυνα και η ενεργειακή μετάβαση θα μπορούσαν να προσθέσουν σχεδόν έξι μονάδες του ΑΕΠ στις δημόσιες δαπάνες έως το 2040. Κατά τον ΟΟΣΑ, το AI μπορεί να προσθέτει έως 1,2 μονάδες ετησίως στην παραγωγικότητα, δημιουργώντας ένα «δημοσιονομικό μέρισμα» χωρίς νέους φόρους. Η προϋπόθεση, όμως, είναι οι υποδομές. Ο Κόρμαν ζητά data centers, αξιόπιστο και προσιτό ρεύμα, γρήγορα δίκτυα, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και διασυνδέσεις. Σε σχεδόν κάθε σημείο αυτής της λίστας, η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας GREGY μπορεί να δώσει απαντήσεις.

Το υποθαλάσσιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος, μήκους περίπου 954 χιλιομέτρων και ισχύος έως 3 GW, θα μεταφέρει ηλιακή και αιολική ενέργεια από την Αίγυπτο στην ηπειρωτική Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη. Η πρόσβαση σε παραγωγή από την Αίγυπτο συμπληρώνει τις εγχώριες ΑΠΕ και περιορίζει την έκθεση στις διακυμάνσεις των καυσίμων. Με μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από το GREGY, μεταλλουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες και άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις θα μπορούν να υπολογίζουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα το κόστος τους.

Τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται ακριβώς αυτό, τεράστιες ποσότητες καθαρής ενέργειας σε σταθερές τιμές. Μια χώρα με ανταγωνιστική τιμή πράσινου ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται ο πιο ελκυστικός προορισμός για τέτοιες επενδύσεις.

Το GREGY θα μετατρέψει την Ελλάδα σε πύλη εισόδου ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη, διαμορφώνοντας έναν νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Όμιλος Κοπελούζου έχει ήδη ξεκινήσει τους διαγωνισμούς για την έρευνα βυθού και τις γεωτεχνικές μελέτες. Ο διαγωνισμός για τις τεχνικές προδιαγραφές προχωρά μέσα στο 2027, με στόχο την τελική επενδυτική απόφαση έως τα μέσα του 2028. Η τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος θα έρθει να στηρίξει τις ταχύτερες διαδικασίες που ζητά ο ΟΟΣΑ. Η κατεύθυνση όμως είναι σαφής, η Ευρώπη που περιγράφει ο Κόρμαν χρειάζεται έργα σαν το GREGY.