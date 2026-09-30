Την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω της ενδυνάμωσης συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, έχει ως στόχο σχετική δράση που έχει προδημοσιευτεί.

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως εξής:

Επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα) Επιχείρηση με σύμβαση με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων Περισσότερες από μία επιχειρήσεις με τα δικά τους ερευνητικά τμήματα ή με σύμβαση με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ή να αναπτυχθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς.

Η δράση αφορά τους τομείς:

Τουρισμός εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)

Αγροδιατροφή

Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε €2.000.000, με δυνατότητα υπερδέσμευσης 150%. Και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή

Η δράση χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από:

€50.000 έως €250.000 για μια επιχείρηση

€80.000 έως €400.000 για δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις

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