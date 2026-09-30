Νέα γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις των καυσίμων ανοίγει σήμερα (30/9) η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει στις 11:00 το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη παρέμβαση στο ντίζελ κίνησης.

Το ύψος της στήριξης αποτελεί την τελευταία μεταβλητή μιας δύσκολης εξίσωσης. Από τη μία βρίσκονται οι τιμές στην αντλία, οι οποίες έχουν πάρει την ανηφόρα, και από την άλλη ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο το οικονομικό επιτελείο καλείται να διαφυλάξει ενόψει και των επόμενων παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται, παράλληλα, με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στέλνουν σαφές μήνυμα ότι οι εθνικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση θα πρέπει να είναι προσωρινές, στοχευμένες και δημοσιονομικά ελεγχόμενες, χωρίς επιστροφή σε γενικευμένες οριζόντιες ενισχύσεις.

Η νέα επιδότηση

Η παρέμβαση που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα αφορά την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία θα συνεχίσει να περνά απευθείας στην αντλία. Το ύψος της στήριξης μαζί με την έκπτωση των διυλιστηρίων αναμένεται, εκτός απροόπτου, να διαμορφωθεί στα 20 λεπτά το λίτρο και θα ισχύει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το ύψος της παρέμβασης που θα ισχύει για το υπόλοιπο του μήνα.

Το τελικό όφελος για τους καταναλωτές θα κριθεί, πάντως, όχι μόνο από το ύψος της κρατικής ενίσχυσης αλλά και από την τιμή διυλιστηρίου και την πορεία των διεθνών τιμών, οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης έχει αυξηθεί κατά 19,3 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 η μέση πανελλαδική τιμή είχε φθάσει στα 2,216 ευρώ το λίτρο, από 2,023 ευρώ στις 31 Αυγούστου.

Δύσκολη εξίσωση το πετρέλαιο θέρμανσης

Το επόμενο μεγάλο τεστ έρχεται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Τότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει το συνολικό πακέτο στήριξης για τον χειμώνα, το οποίο θα συνδυάζει απευθείας παρέμβαση στην τιμή πώλησης με ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικό κονδύλι περίπου 320 εκατ. ευρώ, από 270 εκατ. ευρώ πέρυσι, με την ενίσχυση να αυξάνεται περίπου κατά 20%. Η στήριξη θα καλύπτει όχι μόνο τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και εκείνα που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και πέλετ. Κεντρικός στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Το αν ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών, το ύψος της κρατικής επιδότησης και τη συμμετοχή των διυλιστηρίων. Από τις 15 Οκτωβρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώνεται, όπως κάθε χρόνο, από τα 410 στα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Η εποχική αυτή μείωση λειτουργεί προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της τιμής, δεν αρκεί όμως από μόνη της για να εξουδετερώσει μια ισχυρή άνοδο στις διεθνείς αγορές.