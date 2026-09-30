Ένα τελευταίο «τσεκ» στη φορολογική τους δήλωση θα πρέπει να κάνουν σήμερα, Τετάρτη (30/9), οι ενοικιαστές που περιμένουν την επιστροφή ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου.

Μέχρι τα μεσάνυχτα υπάρχει περιθώριο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας. Και οι λεπτομέρειες μετρούν, καθώς ένα λάθος ποσό ενοικίου, ελλιπή στοιχεία μίσθωσης ή λανθασμένος αριθμός δήλωσης μισθωτηρίου μπορεί να «κουρέψουν» την ενίσχυση ή ακόμη και να αφήσουν τον δικαιούχο εκτός πληρωμής.

Η ΑΑΔΕ θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό της επιστροφής με βάση την εικόνα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, ο χρόνος για διορθώσεις τελειώνει σήμερα.

Οι SOS κωδικοί

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κωδικοί του πίνακα 6 του Ε1, με τους φορολογούμενους να τσεκάρουν:

Τους κωδικούς 811-816, όπου αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία.

Τους κωδικούς 817-822, οι οποίοι αφορούν τις δαπάνες ενοικίου για φοιτητική κατοικία.

Τους κωδικούς 081-087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ.

Η ενίσχυση

Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Υπάρχει όμως «κόφτης», καθώς το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ξεχωριστό καθεστώς ισχύει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, για τους οποίους προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η μίσθωση δεν είναι απαραίτητο να κάλυπτε ολόκληρο το 2025. Αν, για παράδειγμα, η κατοικία είχε μισθωθεί για πέντε μήνες, η επιστροφή υπολογίζεται πάνω στα ενοίκια που καταβλήθηκαν στο συγκεκριμένο διάστημα. Αν μέσα στο έτος έγινε αλλαγή κατοικίας, συνυπολογίζεται η συνολική δαπάνη ενοικίου για όλες τις κατοικίες.

Τα κριτήρια

Για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, τα 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο.

Στο εισόδημα συνυπολογίζονται όλες οι πηγές, είτε πρόκειται για φορολογούμενα είτε για απαλλασσόμενα ποσά, καθώς και το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Παράλληλα, υπάρχει και περιουσιακό κριτήριο. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, με βάση τα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο. Το όριο προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και κατά το ίδιο ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία εφαρμόζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς περιουσιακό «κόφτη».