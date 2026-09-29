Η επόμενη ημέρα της Κωτσόβολος διαμορφώνεται μέσα από ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, μετά την ένταξή της στον όμιλο της ΔΕΗ, με την εταιρεία να επενδύει στο δίκτυο καταστημάτων, σε νέες υπηρεσίες και σε λύσεις που διευρύνουν τη σχέση της με τους καταναλωτές.

Με επενδύσεις περίπου 17 εκατ. ευρώ για το 2026, η Κωτσόβολος προχωρά στην αναβάθμιση του δικτύου της, στη δημιουργία νέων concept καταστημάτων και στην ανάπτυξη υπηρεσιών που ενισχύουν τη σχέση με τον καταναλωτή. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στις ανακατασκευασμένες συσκευές (refurbished), δίνοντας έμφαση στη δεύτερη ζωή των προϊόντων και στην κυκλική οικονομία.

Ένας από τους νέους σταθμούς αυτής της στρατηγικής είναι το κατάστημα στο Designer Outlet Athens, όπου η Κωτσόβολος ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των ανακατασκευασμένων συσκευών, δίνοντας έμφαση στη δεύτερη ζωή των προϊόντων. Η δραστηριότητα των ανακατασκευασμένων συσκευών δεν αποτελεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, ένα μοντέλο που θα αναπτυχθεί οριζόντια σε ολόκληρο το δίκτυο. Η προσέγγιση προβλέπει τη λειτουργία επιλεγμένων σημείων, περίπου δύο ή τριών καταστημάτων, όπου θα συγκεντρώνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κύκλου ζωής για τα προϊόντα, από την αρχική διάθεση έως την επαναχρησιμοποίηση και την επανένταξή τους στην αγορά.

Η τεχνολογία ως εργαλείο πρόσβασης και συμμετοχής

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές της επενδύσεις, η Κωτσόβολος συνεχίζει την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια», η οποία περνά στην επόμενη φάση της με επίκεντρο την προσβασιμότητα, την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή. Οι επόμενοι στόχοι της πρωτοβουλίας παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αντικείμενο τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, τον συμπεριληπτικό σχεδιασμό και την ανάγκη οι λύσεις και οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες και τρόπους ζωής.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Κωτσόβολος, Χρήστος Καραγιαννάκης, αναφέρθηκε στη διαδρομή της πρωτοβουλίας και στη σημασία της συνέχειας των δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο. «Για εμάς, ο κοινωνικός αντίκτυπος μοιάζει με έναν φάρο: έχει αξία όταν μένει σταθερός και το φως του παραμένει αναμμένο. Αυτό σημαίνει συνέχεια, συνέπεια και επιλογές που διευρύνουν τις δυνατότητες περισσότερων ανθρώπων. Στην Κωτσόβολος θέλουμε η τεχνολογία να γίνεται πιο προσβάσιμη, πιο χρήσιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Η πρόσβαση είναι η αρχή. Η αυτονομία και η συμμετοχή είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία στάθηκε στη σημασία της τεχνολογίας ως εργαλείου αυτονομίας και ισότιμης συμμετοχής. Όπως ανέφερε: «Η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο αυτονομίας, ελευθερίας και ισότιμης συμμετοχής για τους ανθρώπους με αναπηρία. Η πρωτοβουλία “Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια” δείχνει στην πράξη ότι η προσβασιμότητα δεν είναι θεωρία, αλλά μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητας. Αυτόν τον δρόμο ακολουθούμε και στην πολιτική μας για την αναπηρία, με τον Προσωπικό Βοηθό, την Κάρτα Αναπηρίας και το “Προσβασιμότητα κατ’ οίκον”, δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για αυτονομία, αξιοπρέπεια και ισότιμη συμμετοχή».

Οι επόμενες κινήσεις στην προσβασιμότητα

Από την πλευρά του, ο Chief Marketing Officer της Κωτσόβολος, Κωνσταντίνος Σταματάκης, παρουσίασε τον απολογισμό της πρωτοβουλίας μέχρι σήμερα και τις επόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σταδιακή αναβάθμιση της φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας, η επέκταση του Quiet Hour, καθώς και νέες τεχνολογικές λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση ανθρώπων με ακουστικές ή οπτικές δυσκολίες. Όπως τόνισε, η προσβασιμότητα είναι μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί συνεχή ακρόαση, συνεργασία με τις ίδιες τις κοινότητες και προσαρμογή των λύσεων στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Τεχνολογία χωρίς εμπόδια» δημιουργήθηκαν επίσης τρία ντοκιμαντέρ με διαφορετικές ιστορίες γύρω από την προσβασιμότητα: ενός παιδιού με αναπηρία, ενός παραολυμπιονίκη και κατοίκων μικρών νησιών που αντιμετωπίζουν διαφορετικού τύπου εμπόδια στην καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, η οποία μετρά περισσότερο από μία δεκαετία. Όπως ανέφερε η πρόεδρος Ελένη Σκουτέλη, στα 90 χρόνια λειτουργίας της η ΕΛΕΠΑΠ έχει υποστηρίξει περισσότερα από 100.000 παιδιά και ενήλικες.