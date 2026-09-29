Ένα νέο ψηφιακό «παζλ» για την ακίνητη περιουσία στήνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο όλα τα στοιχεία που αφορούν ένα ακίνητο να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον. Πρόκειται για τον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων (ΕΚΑ), ένα έργο το οποίο φιλοδοξεί να πάει ένα βήμα πιο πέρα από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ. Ενώ το ΜΙΔΑ επικεντρώνεται κυρίως στα φορολογικά στοιχεία, στις μισθώσεις και στη χρήση των ακινήτων, ο νέος κόμβος σχεδιάζεται ώστε να συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες από τα ιδιοκτησιακά και πολεοδομικά δεδομένα έως τις ενεργειακές υποδομές, την ηλεκτροδότηση και τα στοιχεία των δήμων.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση προς φορείς της αγοράς για την υποβολή προτάσεων ανάληψης του έργου. Η προθεσμία εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3,72 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από κοινοτικά προγράμματα.

ΑΚΙΝΗΤΑ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Όλα τα δεδομένα σε ένα σημείο

Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων σχεδιάζεται ως η κεντρική ψηφιακή υποδομή στην οποία θα συγκεντρώνονται, θα οργανώνονται και θα διασταυρώνονται δεδομένα που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικά μητρώα και πληροφοριακά συστήματα. Στην πράξη, στόχος είναι δημόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες και επαγγελματίες να μπορούν να αντλούν την απαιτούμενη πληροφορία χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να αναζητεί πιστοποιητικά και έγγραφα από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

Ο κόμβος θα αντλεί πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Μεταξύ άλλων:

από το ΜΙΔΑ, φορολογικά στοιχεία, μισθώσεις, χρήση ακινήτου και εισοδήματα,

από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, νομικά και γεωμετρικά δεδομένα, ΚΑΕΚ και όρια ιδιοκτησιών,

από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, οικοδομικές άδειες, όρους δόμησης και στοιχεία Ταυτότητας Κτιρίου,

από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δασικούς χάρτες και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης,

από τον ΔΕΔΔΗΕ και τους δήμους, στοιχεία ηλεκτροδότησης και τετραγωνικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την επιβολή δημοτικών τελών.

Στην πρόσκληση του υπουργείου σημειώνεται ότι το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα συγκεντρώνει και θα ενσωματώνει ψηφιακή πληροφορία από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τα ακίνητα της χώρας, αλλά και για την εκμετάλλευσή τους.

Η δημιουργία μιας ενιαίας «εικόνας» για κάθε ακίνητο μόνο απλή υπόθεση δεν αποδείχθηκε. Το έργο είχε ενταχθεί αρχικά στις αρχές του 2025 στο Ταμείο Ανάκαμψης με την ονομασία «Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων» και με στόχο τη δημιουργία της κεντρικής υποδομής διασύνδεσης των διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο προέβλεπε την ενεργοποίηση επιμέρους φάσεων μέσα στο 2026, δεν τηρήθηκε. Βασικό εμπόδιο αποτέλεσαν τα τεχνικά προβλήματα αλλά και οι αποκλίσεις στα δεδομένα που τηρούν διαφορετικές υπηρεσίες.

Η αυτόματη διασύνδεση συστημάτων με διαφορετική αρχιτεκτονική όπως το Κτηματολόγιο, η ΑΑΔΕ, οι πολεοδομίες και ο ΔΕΔΔΗΕ αποδείχθηκε σύνθετη διαδικασία. Το έργο επανασχεδιάστηκε και πλέον προωθείται μέσω νέων διαγωνιστικών διαδικασιών και άλλων κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η σύνδεση με το ΜΙΔΑ

Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων δεν υποκαθιστά το ΜΙΔΑ. Αντίθετα, τα δύο συστήματα σχεδιάζεται να λειτουργούν συμπληρωματικά. Το ΜΙΔΑ, που αναπτύσσεται από την ΑΑΔΕ, έχει στο επίκεντρο τη φορολογική απεικόνιση της ακίνητης περιουσίας, τη χρήση και τις μισθώσεις των ακινήτων, καθώς και τη διασύνδεση του Ε9 με το Κτηματολόγιο μέσω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων αποτελεί την ευρύτερη ψηφιακή «ομπρέλα». Θα συνδέει τα φορολογικά δεδομένα του ΜΙΔΑ με τις υπόλοιπες πληροφορίες που ακολουθούν ένα ακίνητο σε ολόκληρο τον «κύκλο ζωής» του.