Στις τακτικές αποδοχές συγκεκριμένων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων εντάσσεται το μηνιαίο ποσό των 300 ευρώ, με νέα εγκύκλιο να καθορίζει τους κανόνες για τον συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τις περιπτώσεις στις οποίες η παροχή συνεχίζεται ή διακόπτεται. Η βασική αλλαγή είναι ότι τα 300 ευρώ δεν θεωρούνται έκτακτο επίδομα ή μπόνους, αλλά σταθερό μέρος του μισθού.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η οποία ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026, το ποσό χορηγείται για την εξομάλυνση μισθολογικών διαφορών και αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου εκτός των μετακλητών, καθώς και εργαζομένους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου συγκεκριμένων φορέων του Δημοσίου. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το ποσό των 300 ευρώ ενσωματώνεται στις τακτικές αποδοχές. Δηλαδή, μπαίνει κάθε μήνα στη μισθοδοσία και ταυτόχρονα υπόκειται στις αντίστοιχες ασφαλιστικές κρατήσεις.

Συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά

Για όσους λάμβαναν προσωπική διαφορά στις 30 Ιουνίου 2026, τα 300 ευρώ δεν προστίθενται αυτομάτως ολόκληρα πάνω από το ποσό που ήδη καταβαλλόταν. Η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τη νέα παροχή. Αν, για παράδειγμα, η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη ή ίση με 300 ευρώ, συμψηφίζεται μέχρι του ύψους της. Αν είναι μεγαλύτερη, το ποσό που απομένει μετά τον συμψηφισμό εξακολουθεί να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά.

Η εγκύκλιος που υπογράφει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, προβλέπει, ωστόσο, ασφαλιστική δικλείδα ώστε η αλλαγή να μη φέρει τελικά μικρότερες αποδοχές. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας θα πρέπει να συγκρίνουν το ποσό που απομένει μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις πριν και μετά την εφαρμογή της ρύθμισης. Εάν προκύψει μείωση σε βάρος του υπαλλήλου, η διαφορά αποκαθίσταται μέσω νέας προσωπικής διαφοράς ή προσαύξησης της ήδη υπάρχουσας. Μάλιστα, κατά τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη και οι κρατήσεις που επιβάλλονται στην ίδια την προσωπική διαφορά, ώστε να καλύπτεται πλήρως η απώλεια.

Παράδειγμα

Υπάλληλος με βασικό μισθό 1.598 ευρώ και προσωπική διαφορά 740,26 ευρώ είχε πριν από τη ρύθμιση μικτές αποδοχές 2.338,26 ευρώ και αποδοχές μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων 1.953,57 ευρώ. Μετά την ένταξη των 300 ευρώ και τον αρχικό συμψηφισμό, η προσωπική διαφορά περιορίζεται στα 440,26 ευρώ. Όμως, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών κρατήσεων, το ποσό μετά τις κρατήσεις θα έπεφτε στα 1.898,91 ευρώ, δηλαδή θα προέκυπτε απώλεια 54,66 ευρώ. Για να καλυφθεί η διαφορά, η προσωπική διαφορά προσαυξάνεται κατά 56,94 ευρώ και διαμορφώνεται στα 497,20 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, οι τελικές αποδοχές μετά τις κρατήσεις επιστρέφουν στα 1.953,57 ευρώ.

Ασφαλιστική μεταχείριση

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι τα 300 ευρώ αποτελούν συντάξιμη αποδοχή και υπόκεινται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Η ίδια μεταχείριση ισχύει για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το πότε ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά, καθώς το ποσό χαρακτηρίζεται ρητά ως μέρος των τακτικών αποδοχών.

Μετατάξεις – αποσπάσεις

Διαφορετικοί κανόνες ισχύουν ανάλογα με το είδος της μετακίνησης του υπαλλήλου. Σε περίπτωση μετάταξης σε φορέα ή υπηρεσία που δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση, η καταβολή των 300 ευρώ σταματά. Αντίθετα, αν η μετάταξη γίνει σε άλλον φορέα που εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο πεδίο εφαρμογής, το ποσό συνεχίζει να καταβάλλεται. Στις αποσπάσεις, το κλειδί είναι η οργανική θέση. Υπάλληλος που ανήκει οργανικά σε φορέα που δικαιούται τα 300 ευρώ συνεχίζει να τα λαμβάνει ακόμη και αν υπηρετεί προσωρινά αλλού. Αντίθετα, εργαζόμενος που ανήκει οργανικά σε φορέα εκτός της ρύθμισης δεν αποκτά δικαίωμα στα 300 ευρώ επειδή αποσπάστηκε σε υπηρεσία που τα χορηγεί.