Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι πήρε τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων του γερμανικού ομίλου λιανικού και χονδρικού εμπορίου Metro.

Αφορμή στάθηκαν αντίστοιχες δυτικές ενέργειες, που ελήφθησαν ως αντίποινα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Βάσει του διατάγματος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν που εκδόθηκε σήμερα, το σύνολο αυτών των περιουσιακών στοιχείων μεταφέρθηκε υπό «προσωρινή διαχείριση» στη ρωσική εταιρία «UK Torg Rus».

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Metro, αλυσίδας σούπερ μάρκετ μόνο για εμπόρους, η ρωσική αγορά αντιπροσωπεύει περίπου το 8,7% των συνολικών πωλήσεων της εταιρίας με 2,14 δισεκατομμύρια ευρώ τους πρώτους 9 μήνες του 2026.

Η Ρωσία είναι κυρίως το πιο δυναμικό της σκέλος με μια αύξηση των πωλήσεων άνω του 10%, δηλαδή ένα τρίτο της συνολικής ανάπτυξης του ομίλου, ένα αποτέλεσμα που ενισχύεται από ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της ρωσικής θυγατρικής του ανέρχονταν σε 152 εκατομμύρια ευρώ την 30ή Ιουνίου 2026.

Η Ρωσία, στην οποία έχουν επιβληθεί πολλαπλές δυτικές κυρώσεις από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022, έλαβε παρόμοιες αποφάσεις για αρκετούς ευρωπαϊκούς ομίλους τις τελευταίες εβδομάδες.

Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής θυγατρικής της Auchan και της πρώην θυγατρικής του ομίλου Leroy Merlin είχαν τεθεί υπό «προσωρινή διαχείριση», όπως και αυτές της Nestlé.

Το Κρεμλίνο είχε δικαιολογήσει αυτό το μέτρο διευκρινίζοντας ότι οι εταιρίες αυτές ανήκουν σε «μη φιλικές» χώρες προς τη Ρωσία και υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη από τότε που άρχισε η σύγκρουση με την Ουκρανία, κάτι που η Ρωσία καταγγέλλει ως παράνομη πράξη βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Μόσχα εκλαμβάνει τις κυρώσεις που στοχεύουν τις εταιρίες της ως αθέμιτο ανταγωνισμό.