Τη διαμόρφωση ενός νέου, ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή (HMRC), το Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office) και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) θέτει τις βάσεις για μια σταθερή, μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνειακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

Σχεδιασμός και εκτέλεση συντονισμένων δράσεων για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, του λαθρεμπορίου και των τελωνειακών παραβάσεων.

Ανταλλαγή μεθοδολογιών, αξιοποίηση αναλυτικών δεδομένων και δεικτών κινδύνου για τον εντοπισμό ύποπτων φορτίων χωρίς την παρακώλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μετατόπιση του ελεγκτικού βάρους σε εκ των υστέρων ελέγχους, ενίσχυση των πιστοποιημένων οικονομικών φορέων (AEOs) και προώθηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση μη επεμβατικών τεχνολογιών επιθεώρησης, συστημάτων ελέγχου φορτηγών/εμπορευματοκιβωτίων και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης εξοπλισμού.

Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, ψηφιοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων για τα τελωνειακά στελέχη.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Για τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές, η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, ενώ οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν τη διαρκή προσαρμογή μας. Βλέπουμε στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έναν εταίρο υψηλής εμπειρίας με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινούς στόχους. Το Μνημόνιο που υπογράφουμε δεν αποτελεί το καταληκτικό σημείο μιας διαδικασίας, αλλά την αφετηρία μιας ουσιαστικής συνεργασίας που μεταφράζεται σε συγκεκριμένες κοινές δράσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αμοιβαία οφέλη για την ασφάλεια και το εμπόριο».