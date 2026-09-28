Το άλλοτε ασφαλές καταφύγιο της αγοράς ακινήτων στο Λονδίνο αποτελεί παρελθόν, με τις τιμές να καταγράφουν πτώση 3,3% έως τον Ιούλιο. Πρόκειται για τον 11ο συνεχόμενο μήνα υποχώρησης, ενώ πολυτελείς κατοικίες πωλούνται με τεράστιες εκπτώσεις. Η αδράνεια είναι τόσο μεγάλη που η ανέγερση νέων κατοικιών καθίσταται πλέον οριακά κερδοφόρα.



Χαρακτηριστικό της τροπής αυτής είναι το παράδειγμα του ζευγαριού παρακάτω. Η Georgia Dean και ο σύζυγός της απέσυραν πρόσφατα το ακίνητό τους από την αγορά. Εκείνος είχε αγοράσει το διαμέρισμα δύο δωματίων στο Haggerston, στο ανατολικό Λονδίνο, έναντι 470.000 λιρών το 2014. Όμως το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου επρόκειτο να αυξηθεί από 1,6% σε 4,8%: η ενοικίαση του διαμερίσματος δεν είχε πλέον οικονομικό νόημα.



Το έβαλαν προς πώληση τον Ιούνιο για 650.000 λίρες, μια αύξηση χαμηλότερη από τον πληθωρισμό. Ένας κτηματομεσίτης τους είπε ότι «κανείς δεν θα έκανε καν πρόταση αν η τιμή παρέμενε πάνω από τις 600.000 λίρες», δήλωσε η Dean, η οποία εργάζεται στο τμήμα προϊόντων μιας τεχνολογικής start-up.



Στους δύο μήνες πριν το ζευγάρι αποσύρει την αγγελία, προσέλκυσε μόλις δύο επισκέψεις. «Στον σύζυγό μου πουλήθηκε το όνειρο να μπει στην αγορά ακινήτων», δήλωσε η Dean. «Αν είχε επενδύσει αυτά τα χρήματα στο χρηματιστήριο, θα είχε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα».

Για δεκαετίες, τα ακίνητα στο Λονδίνο φάνταζαν ως στοίχημα χωρίς ρίσκο. Όχι πια. Τους τελευταίους μήνες, πολυτελείς κατοικίες πωλούνται με τεράστιες εκπτώσεις. Άλλα ακίνητα μένουν σταζητητα.



Σε όλη την πόλη, η αγορά είναι τόσο αδρανής που οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι η ανέγερση νέων κατοικιών είναι οριακά κερδοφόρα.



Οι τιμές των κατοικιών στην πρωτεύουσα υποχώρησαν κατά 3,3% το έτος έως τον Ιούλιο, καταγράφοντας τον 11ο συνεχόμενο μήνα πτώσης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ακόμη και πριν από την προσαρμογή στον πληθωρισμό.



Ο αριθμός των ακινήτων προς πώληση στο Λονδίνο βρίσκεται σε υψηλό 16 ετών, ενώ τα αιτήματα των αγοραστών είναι 9% χαμηλότερα από πέρυσι, σύμφωνα με την πύλη ακινήτων Rightmove.

Οι τιμές των ακινήτων στο Λονδίνο υστερούν σε απόδοση σε σύγκριση με την υπόλοιπη Βρετανία

Πρόκειται για την τελευταία φάση μιας δραματικής ανατροπής. Πριν από μια δεκαετία, η μέση κατοικία στο Λονδίνο κόστιζε πάνω από 3,6 φορές περισσότερο από τον μέσο όρο στο Μείζον Μάντσεστερ. Αυτός ο πολλαπλασιαστής έχει πλέον πέσει στο 2,3.



Ενώ πόλεις όπως το Τόκιο, η Μαδρίτη, το Σίδνεϊ και το Παρίσι έχουν δει τις τιμές των πολυτελών κατοικιών να αυξάνονται κατακόρυφα από το 2016, η αγορά του Λονδίνου έχει κινηθεί προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.



Ακόμη και η Νέα Υόρκη, η οποία κατέγραψε μικρή πτώση στην αξία των ακινήτων υψηλής αισθητικής, δεν πλησιάζει αυτή την εικόνα.

Οι τιμές των πολυτελών ακινήτων στο Λονδίνο υστερούν σε απόδοση σε σύγκριση με άλλες παγκόσμιες πόλεις

Η υποτονικότητα του Λονδίνου οφείλεται σε διάφορες αιτίες: υψηλές τιμές, ακριβά στεγαστικά δάνεια και η άνοδος της τηλεργασίας που επέτρεψε σε πολλούς υπαλλήλους γραφείου να μετακομίσουν εκτός πρωτεύουσας. Τα υψηλά κοινόχρηστα επιβάρυναν τις τιμές των διαμερισμάτων, ενώ η αβεβαιότητα των επενδυτών πίεσε επίσης το ανώτερο τμήμα της αγοράς. Οι τιμές των διαμερισμάτων στην πρωτεύουσα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό πριν από μία δεκαετία.



Ο Tom Bill, επικεφαλής έρευνας κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο στην εταιρεία Knight Frank, δήλωσε: «Ο κύριος μοχλός, πραγματικά, ήταν η προσιτότητα. Οι αγοραστές είναι απλώς πιο πιεσμένοι στο Λονδίνο από ό,τι σε άλλα μέρη της χώρας».



Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μέσες τιμές των κατοικιών το 2026 είναι 39% πάνω από το επίπεδο του 2016, ενώ οι τιμές στη βορειοδυτική Αγγλία έχουν αυξηθεί κατά 59% με παρόμοια ποσοστά στην Ουαλία. Στο Λονδίνο, η αύξηση ήταν μόλις 9,8%.

Μεγάλο μέρος της ιστορίας είναι η κυβερνητική πολιτική

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί για τα στεγαστικά δάνεια και οι φορολογικές αλλαγές που επηρέασαν τους επενδυτές ακινήτων άρχισαν να γίνονται αισθητοί στα μέσα της δεκαετίας του 2010, ακριβώς την ώρα που τα σπίτια στο Λονδίνο είχαν γίνει εξαιρετικά ακριβά σε σχέση με τα εισοδήματα.



Πιο πρόσφατες φορολογικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του φόρου κληρονομιάς και του καθεστώτος «non-dom», έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα το κεντρικό Λονδίνο, σύμφωνα με ειδικούς.

Η Savills ανέφερε ότι σχεδόν οι μισοί από τους πράκτορές της δήλωσαν ότι η ζήτηση από ξένους αγοραστές στο Λονδίνο μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι διεθνείς αγοραστές «αυτή τη στιγμή αναμένουν τις εξελίξεις χωρίς να κινούνται», δήλωσε ο Jonathan Hopper, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εύρεσης ακινήτων Garrington Group.



Ένας άλλος παράγοντας που παρεμποδίζει τις συναλλαγές είναι το χαρτόσημο (stamp duty), ο φόρος που επιβάλλεται στους αγοραστές κατοικιών. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο φόρος βαλτώνει την αγορά καθώς οι άνθρωποι αποφεύγουν να μετακομίσουν ή να αγοράσουν μικρότερο σπίτι.

Μεγαλύτερα ακίνητα τριών υπνοδωματίων με εξωτερικό χώρο και χωρίς υψηλά κοινόχρηστα «είναι απολύτως εντάξει», δήλωσε η Amy Reynolds, επικεφαλής πωλήσεων στο κτηματομεσιτικό γραφείο Antony Roberts στο Richmond.



«Αν πρόκειται για διαμέρισμα με πολύ υψηλά κοινόχρηστα, αυτό αποτελεί πρόκληση», πρόσθεσε. Το μέσο διαμέρισμα ή μεζονέτα στο Λονδίνο κοστίζει το ίδιο σε ονομαστικούς όρους με το 2016, ενώ οι τιμές για τις μονοκατοικίες έχουν αυξηθεί περίπου κατά 20%.



Ένας άλλος παράγοντας είναι η έξοδος των επενδυτών που αγοράζουν για να ενοικιάσουν, οι οποίοι πιέστηκαν από το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.



«Υπάρχουν λιγότεροι επενδυτές στην αγορά λόγω πραγμάτων όπως ο νόμος για τα δικαιώματα των ενοικιαστών (Renters’ Rights Act), επειδή το να είσαι ιδιοκτήτης είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια», δήλωσε ο Bill της Knight Frank.

Η πτώση των τιμών αναμενόταν να βοηθήσει περισσότερους αγοραστές να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι. Όμως οι τιμές εξακολουθούν να ξεπερνούν αυτά που μπορούν να αντέξουν πολλοί, ενώ οι αυξήσεις των επιτοκίων επιδεινώνουν την κατάσταση.



Οι αγοραστές πρώτης κατοικίας στο Λονδίνο δαπανούν περίπου το 54% του καθαρού εισοδήματός τους σε πληρωμές στεγαστικών δανείων, πολύ πάνω από το 33% που ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν τα στοιχεία της Nationwide.



«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να αγοράσουν, αλλά τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων γύρω στο 5%, τα υψηλά έξοδα μετακόμισης και οι περιορισμοί προσιτότητας περιορίζουν το τι μπορούν πραγματικά να πληρώσουν», δήλωσε ο Richard Donnell, εκτελεστικός διευθυντής της ιστοσελίδας Zoopla.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Πολλοί ιδιοκτήτες ακριβών διαμερισμάτων, ιδιαίτερα στο εσωτερικό Λονδίνο, εμφανίζονται διστακτικοί να πουλήσουν με ζημία. Ωστόσο, οι πρόσφατες υποχωρήσεις της αγοράς υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον ορισμένοι αποδέχονται ότι η σκάλα της αγοράς ακινήτων στην πρωτεύουσα έχει ανατραπεί.



«Οι πωλητές δεν μπορούν να περιμένουν για πάντα, και περισσότεροι αναγκάζονται τελικά να αποδεχτούν την τιμή ισορροπίας της αγοράς», δήλωσε ο Donnell.

Η διαπίστωση αυτή ήταν αιφνίδια για τη Sophie King και τον σύζυγό της, οι οποίοι προσπαθούν να μετακομίσουν από μια μεζονέτα τριών υπνοδωματίων στο Kennington σε ένα σπίτι στη λιγότερο κεντρική Ζώνη 3. Πέρυσι έβαλαν το διαμέρισμά τους προς πώληση για 675.000 λίρες και έλαβαν προσφορά 660.000 λιρών. Δεν προχώρησαν λόγω ημιτελών οικοδομικών εργασιών.



«Το βάλαμε ξανά στην αγορά στην ίδια τιμή [τον Ιούλιο] και αναγκαστήκαμε να την ρίξουμε δύο φορές επειδή το ενδιαφέρον ήταν σχεδόν ανύπαρκτο», δήλωσε η King.



Η ζητούμενη τιμή ανέρχεται αυτή τη στιγμή στις 625.000 λίρες. Για έναν αγοραστή με μετρητά ή χωρίς εξαρτώμενη αλυσίδα πώλησης, «θα είμασταν παραπάνω από ανοιχτοί στο να εξετάσουμε πιο τολμηρές προσφορές», πρόσθεσε, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.