Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.700 μονάδων.

Επιφυλακτικότητα επικρατεί στις κινήσεις των επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ πτωτικά άνοιξε η Wall Street, εν μέσω νέας ανόδου του πετρελαίου, που εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και εν μέσω νέων πιέσεων στις αγορές ομολόγων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Alpha Bank, της Viohalco και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε, στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.707,83 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,57%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 423,26 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 51.106.377 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,30%), της Alpha Bank (+3,96%), της Viohalco (+3,77%), της Πειραιώς (+3,60%), της Elvalhalcor (+3,15%), της Aegean Airlines (+2,67%) και της Motor Oil (+2,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-4,65%), του ΟΛΠ (-1,68%), του ΟΤΕ (-1,49%) και της CrediaBank (-1,26%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.216.646 και 11.236.124 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 63,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 56,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 53 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+6,67%) και ΕΧΑΕ (+6,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου (-8,62%) και Allwyn(-4,65%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,9400 -0,50%

ALLWYN:11,2900 -4,65%

ΚΥΠΡΟΥ:10,8000 +0,56%

CREDIABANK:0,9400 -1,26%

OPTIMA:14,6300 +0,76%

ΤΙΤΑΝ: 49,5000 +1,64%

ALPHA BANK: 4,7730 +3,96%

AEGEAN AIRLINES: 11,5200 +2,67%

VIOHALCO: 17,6000 +3,77%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,8600 +2,47%

ΔΑΑ:12,1300 +0,08%

ΔΕΗ: 23,3400 +1,66%

COCA COLA HBC:50,8000 -0,39%

ΕΛΠΕ: 17,9300 +4,30%

ELVALHALCOR: 3,7700 +3,15%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,8000 +2,09%

ΕΥΔΑΠ: 12,4400 +2,30%

EUROBANK: 4,8010 +2,11%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1650 -0,72%

MOTOR OIL: 68,2500 +2,40%

JUMBO: 25,0000 +1,87%

ΟΛΠ:46,8500 -1,68%

ΟΤΕ: 19,8000 -1,49%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,6500 +3,60%