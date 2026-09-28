Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα καθεστώς χαμηλότερων δασμών που καλύπτει εμπόριο ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μη ευαίσθητα αγαθά, από ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές έως καμήλες, σε μια προσπάθεια να διοχετεύσουν σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο δυνάμεων.



Ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ και το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσαν ότι το λεγόμενο πλαίσιο «30 για 30» από ένα συμβούλιο εμπορίου θα επιτρέψει σε κάθε χώρα να εισάγει αγαθά αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την άλλη με χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές.



Η ανακοίνωση αργά την Κυριακή ήρθε δύο ημέρες μετά τη φιλοξενία του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον.



«Ως άμεσο αποτέλεσμα της ισχυρής σχέσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Σι, οι ΗΠΑ και η Κίνα . . . συνέστησαν εμπόριο ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μη ευαίσθητα αγαθά από κάθε πλευρά που θα μπορούσε να επωφεληθεί από πιο ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση στο μέλλον», δήλωσε ο Αμερικανός Εκπρόσωπος Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Ο Γκριρ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν «να επιδιώκουν δίκαιο, ισορροπημένο και αμοιβαίο εμπόριο με την Κίνα διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις για αγορές γεωργικών προϊόντων και ενέργειας, επιδιώκοντας ισορροπημένο εμπόριο σε μη ευαίσθητα αγαθά και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην αγορά για τους Αμερικανούς αγρότες, κατασκευαστές, επιχειρήσεις και εργαζόμενους».



Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι ο μηχανισμός θα βοηθήσει «να διατηρηθεί η σταθερότητα» στις οικονομικές σχέσεις και θα δημιουργήσει «ευνοϊκές συνθήκες» για την εξαγωγή ορισμένων κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ.

Ο κινεζικός κατάλογος αμερικανικών προϊόντων που θα λάβουν ευνοϊκή μεταχείριση καλύπτει 1.619 προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων πολλών γεωργικών προϊόντων όπως διατηρημένο με απλή ψύξη φουά γκρα, τρίχες κουνελιού και καμήλες, καθώς και φάλαινες και δελφίνια για αναπαραγωγή. Περιλαμβάνει επίσης πολλά προϊόντα με βάση τον άνθρακα και ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για υπερήχους.

Ο αμερικανικός κατάλογος των κινεζικών εισαγωγών περιλαμβάνει 77 προϊόντα που κυμαίνονται από παιδικά καθίσματα και ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές μέχρι αγκίστρια και πήλινους στόχους για σκοποβολή. Η συμφωνία έρχεται καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν πριν από την επίσκεψη του Σι να παρατείνουν τη διετή εκεχειρία του δασμολογικού τους πολέμου κατά δύο μήνες έως τις 10 Ιανουαρίου.



Μετά την τριήμερη επίσκεψη του Σι στην Ουάσινγκτον, οι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν ξανά δύο φορές φέτος, στο φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Σεντζέν τον Νοέμβριο και στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.



Ο Τραμπ είναι εστιασμένος στη συνεχή μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ με την Κίνα. Ο Γκριρ δήλωσε ότι το αμερικανικό έλλειμμα είχε μειωθεί κατά περίπου 40 τοις εκατό από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 στα 140 δισεκατομμύρια δολάρια.

"The trade deficit that we have with China is only growing…"@USTradeRep: "That's not true at all. It was $300B coming into President Trump's term; we're now tracking to have only a $140B deficit with China this year. The trade deficit in goods with China is down by 40%!" pic.twitter.com/Mr1sc5qvJq — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 25, 2026

Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα για το 2024 — αμέσως πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ — ήταν 297 δισεκατομμύρια δολάρια. Διαφορές παραμένουν επίσης μεταξύ των υπερδυνάμεων σε άλλους τομείς, δηλαδή στην πρόσβαση σε σπάνιες γαίες. Η Ουάσινγκτον θέλει το Πεκίνο να επιταχύνει τη ροή σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, προς την οποία η Κίνα έχει περιορίσει τις εξαγωγές.



Οι ΗΠΑ είχαν αντιταχθεί στην πρόταση της Κίνας για μια πολύ μεγαλύτερη παράταση της εμπορικής ανακωχής, την οποία ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν όταν συναντήθηκαν πέρυσι στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, επειδή θεωρούν ότι το Πεκίνο δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους της, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σπάνιες γαίες.



Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους FT ότι η Κίνα εκπληρώνει τα δύο τρίτα της δέσμευσής της για τις σπάνιες γαίες. Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε ένα ενημερωτικό δελτίο που ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «συνεχίζουν να εργάζονται επί των ανησυχιών των ΗΠΑ» σχετικά με τις ελλείψεις στην αλυσίδα εφοδιασμού που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά.

Ο Γκριρ δήλωσε στο Fox News την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τη διμηνιαία παράταση ως «περίοδο συμμόρφωσης» για να δοκιμάσουν εάν η Κίνα θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.