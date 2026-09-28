Σε μια νέα φάση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών της περνά η ΑΒ Βασιλόπουλος, εγκαινιάζοντας το νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα.

Το νέο logistics hub έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΒ ενισχύει το δίκτυό της, επενδύει στην τεχνολογία και αναδιατάσσει την εφοδιαστική της αλυσίδα, έχοντας ολοκληρώσει το 2025 με κύκλο εργασιών 2 δισ. ευρώ και συνολικές επενδύσεις 52 εκατ. ευρώ.

Η εγκατάσταση στην Ελευσίνα, συνολικής επιφάνειας 35.500 τ.μ. αποτελεί ένα πρώτο δείγμα του τρόπου με τον οποίο η ΑΒ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο μοντέλο τροφοδοσίας του δικτύου της. Τα εγκαίνια του νέου κέντρου πραγματοποιήθηκαν παρουσία της πρέσβειρας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα, Α.Ε. Μπάρμπαρα φαν Χέλεμοντ.

Όπως ανέφερε στο Newsbeast ο Αντώνης Πρέκας, Υπεύθυνος Αποθηκών Ελευσίνας και Μάνδρας της ΑΒ Βασιλόπουλος, περίπου 30.000 τ.μ. αφορούν την αποθήκη, η οποία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ενώ περίπου 5.000 τ.μ. καταλαμβάνουν οι βοηθητικοί και γραφειακοί χώροι.

Πρέσβειρα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα, Α.Ε. Barbara van Hellemond, Brand President, ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας

6.000 κωδικοί και περισσότερα από 24 εκατ. κιβώτια τον χρόνο

Το μέγεθος της νέας εγκατάστασης αποτυπώνεται και στους όγκους που καλείται να διαχειριστεί. Το κέντρο διαθέτει 35 ράμπες φορτοεκφόρτωσης και από αυτό διακινούνται περίπου 6.000 κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε 17 κατηγορίες μη τροφίμων.

Η δυναμικότητα διακίνησης ξεπερνά τα 24 εκατ. κιβώτια ετησίως, ενώ το κέντρο λειτουργεί έξι ημέρες την εβδομάδα, σε τρεις βάρδιες. Περίπου 160 εργαζόμενοι της ΑΒ απασχολούνται στην εγκατάσταση, ενώ μαζί με το προσωπικό εξωτερικών συνεργατών ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τους 250 εργαζομένους.

Η νέα «γεωγραφία» των logistics

Η λειτουργία του κέντρου στην Ελευσίνα σηματοδοτεί παράλληλα μια αναδιάταξη των δραστηριοτήτων logistics της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Πλέον, το σύνολο του non-food έχει συγκεντρωθεί στην Ελευσίνα, ενώ η εγκατάσταση της Μάνδρας επικεντρώνεται στο food. Με αυτόν τον διαχωρισμό, η εταιρεία επιχειρεί να οργανώσει διαφορετικά τις ροές προϊόντων μεταξύ των κέντρων της και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διανομής.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έχει και η τεχνολογία. Στη νέα αποθήκη αξιοποιούνται συστήματα voice picking, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι καθοδηγούνται φωνητικά κατά την προετοιμασία των παραγγελιών, καθώς και multistore picking, που επιτρέπει την ταυτόχρονη προετοιμασία παραγγελιών για περισσότερα καταστήματα.

Παράλληλα, συστήματα πυκνής αποθήκευσης full pallet επιτρέπουν μεγαλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου και αυτοματοποιημένη διακίνηση παλετών.

Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η επόμενη επένδυση στην Ελευσίνα

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τη διοίκηση, έχει ήδη προγραμματιστεί για το 2027 και αφορά τη δημιουργία ψυχόμενου χώρου περίπου 1.000 τ.μ., καθώς και 11 επιπλέον ραμπών.

Όπως εξήγησε ο Αντώνης Πρέκας, ο νέος χώρος θα λειτουργεί με τη λογική του cross docking. Οι παραγγελίες ψυχόμενων προϊόντων –συντήρησης, κατάψυξης και φρέσκων– θα φτάνουν έτοιμες στην Ελευσίνα και θα μεταφορτώνονται απευθείας στα οχήματα που πραγματοποιούν τη διανομή.

Τα φορτηγά διαθέτουν ξεχωριστούς χώρους για ψυχόμενα και ξηρά προϊόντα, επιτρέποντας έτσι τον συνδυασμό διαφορετικών κατηγοριών στο ίδιο δρομολόγιο. Τα προϊόντα δεν θα αποθηκεύονται στο κέντρο, αλλά θα παραμένουν εκεί μόνο για λίγα λεπτά μέχρι να μεταφορτωθούν. «Η λογική είναι ότι μπαίνει, βγαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Η συνολική επένδυση για την εγκατάσταση της Ελευσίνας διαμορφώνεται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει όσο και όσων θα ακολουθήσουν.

Τζίρος 2 δισ. ευρώ και επενδύσεις 52 εκατ. ευρώ

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία για το έτος που πέρασε, το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2024. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας μείωση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 27,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2%, ενώ το σχετικό περιθώριο παρέμεινε στο 1,4% των πωλήσεων. Στο τέλος του έτους, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 59 εκατ. ευρώ.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, η εταιρεία διατήρησε την προσαρμοσμένη λειτουργική της απόδοση, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων εξοικονομήσεις και αυτοματοποιήσεις.

Η ανάπτυξη του franchise

Ένας ακόμη βασικός άξονας ανάπτυξης είναι η επέκταση του δικτύου. Μέσα στο 2025 προστέθηκαν δύο νέα εταιρικά καταστήματα και 46 νέα καταστήματα franchise, ενισχύοντας την παρουσία της ΑΒ στην ελληνική αγορά.

Η έμφαση στο franchise συνδέεται με τη στρατηγική για μεγαλύτερη εγγύτητα στον καταναλωτή και ανάπτυξη μικρότερων και περισσότερο ευέλικτων σημείων πώλησης, που ανταποκρίνονται στην τάση για ταχύτερες και πιο άμεσες καθημερινές αγορές.

Στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με τη διοίκηση, εντάσσονται η περαιτέρω ανάπτυξη του convenience, η ενίσχυση του e-commerce και του fast delivery, αλλά και η ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλο το δίκτυο.

Λαβίδας: «Επενδύουμε σταθερά στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό»

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, συνέδεσε τη νέα εγκατάσταση με τον ευρύτερο μετασχηματισμό της εταιρείας.

«Στην ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύουμε σταθερά στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας μας, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας. Το νέο Κέντρο στην Ελευσίνα ενισχύει ουσιαστικά την εφοδιαστική μας αλυσίδα και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογία και δίκτυο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι η εταιρεία να γίνεται «διαρκώς πιο σύγχρονη, πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική», δίνοντας έμφαση στην ευκολία, την ταχύτητα, την ποιότητα και την αξία για τον καταναλωτή.

Οι επόμενες κινήσεις της ΑΒ

Πέρα από τις επενδύσεις στα logistics, η ΑΒ Βασιλόπουλος σχεδιάζει μια σειρά από κινήσεις που αφορούν άμεσα την καθημερινή εμπειρία του καταναλωτή, με έμφαση στο έτοιμο φαγητό, την ταχύτερη εξυπηρέτηση, την τεχνολογία και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.

Στον τομέα του έτοιμου φαγητού, όπου η εταιρεία εντοπίζει μία από τις αναπτυσσόμενες τάσεις της αγοράς, η ΑΒ διαθέτει ήδη 38 διαφορετικές συνταγές έτοιμων γευμάτων του Άκη Πετρετζίκη, στις οποίες περιλαμβάνονται τυποποιημένα γεύματα, σάντουιτς και σαλάτες. Το επόμενο βήμα έρχεται μέσα στο 2027 με την κυκλοφορία παιδικών γευμάτων. Παράλληλα, sushi bars λειτουργούν ήδη σε 14 καταστήματα, με παρασκευή φρέσκου sushi. Στις λύσεις ευκολίας περιλαμβάνονται και προ-κομμένα τυριά, συσκευασμένα σε σταθερό βάρος και στην ίδια τιμή με εκείνη του πάγκου εξυπηρέτησης.

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται και στην εξυπηρέτηση μέσα στα καταστήματα. Σήμερα 195 καταστήματα διαθέτουν συνολικά 800 αυτόματα ταμεία, με στόχο έως το 2027 να έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα εταιρικά καταστήματα. Η συνολική επένδυση για την περίοδο 2024-2027 φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, 25 καταστήματα χρησιμοποιούν ήδη ρομποτικές σκούπες καθαρισμού, αριθμός που προβλέπεται να διπλασιαστεί στα 50 καταστήματα το 2027, με επένδυση 1 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ψηφιοποίηση των καταστημάτων. Έως το τέλος του 2026, όλα τα καταστήματα προβλέπεται να διαθέτουν ηλεκτρονικά καρτελάκια τιμών, στο πλαίσιο επένδυσης 18 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Παράλληλα, προχωρά η ψηφιοποίηση των αποδείξεων και των δωροεπιταγών, με ηλεκτρονικές αποδείξεις μέσω e-mail και δυνατότητα εξαργύρωσης δωροεπιταγών μέσα από το AB Plus χωρίς έντυπο κουπόνι.

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η ΑΒ εξυπηρετεί online παραγγελίες μέσω ενός Home Shop Center, 40 hubs και περισσότερων από 100 καταστημάτων, ενώ μέσω της συνεργασίας του franchise δικτύου με τη Wolt προστίθενται περισσότερα από 200 νέα σημεία εξυπηρέτησης. Ως επόμενο βήμα σχεδιάζεται η παροχή προνομίων του AB Plus και μέσα από συνεργαζόμενες online πλατφόρμες, όπως Wolt, e-food, Box και Skroutz.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου, με την εταιρεία να θέτει ως στόχο τα 500 καταστήματα franchise έως το τέλος του 2026, μαζί με νέα σημεία σε στρατηγικές περιοχές και ανακαινίσεις υφιστάμενων καταστημάτων.

Ένας ακόμη άξονας είναι η ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα own brands αντιπροσωπεύουν σήμερα το 34% των πωλήσεων, με στόχο το ποσοστό να φτάσει στο 40% την επόμενη τριετία, ενώ για το 2027 προβλέπεται η προσθήκη 1.000 νέων κωδικών. Η ανάπτυξη επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε τοπικά προϊόντα, επιλογές υγιεινής διατροφής, ειδικές σειρές για βρέφη και παιδιά και πιο οικονομικές προτάσεις.