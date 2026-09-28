Τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, ο οποίος επισημαίνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη.

«Στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αναπτυχθούν με βραδύ ρυθμό 0,5-1% το 2026, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί μόνο ελαφρά στο 0,7-1,2% το 2027… Ωστόσο, η Ιβηρική Χερσόνησος συνεχίζει να υπεραποδίδει, μαζί με την Ελλάδα, περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες», σημειώνει ο οίκος. Ειδικότερα, για την Ελλάδα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027.

Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν αρκετά ισχυρές, αναφέρει ο DBRS, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι προβλέψεις δείχνουν σταθερά ή σταδιακά μειούμενα ποσοστά ανεργίας στις περισσότερες από τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες και στην Κίνα. Για την Ελλάδα, ο οίκος προβλέπει ποσοστό ανεργίας 8,3% το 2026 και 7,8% το 2027.

«Οι αναθεωρήσεις των προβλέψεων ήταν ανάμεικτες κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας παρουσίασαν πτωτική τάση για το μεγαλύτερο μέρος του τρίτου τριμήνου, για να σημειώσουν ξανά απότομη άνοδο τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι υπονόμευσαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη στη διαθεσιμότητα προμηθειών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή… Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια συνεχίζουν να αυξάνονται», ενώ και τα βασικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών διευκολύνουν λιγότερο την οικονομική δραστηριότητα.

«Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τους στόχους πολιτικής σε πολλές χώρες, ενώ η ανεργία διατηρείται σε ιστορικά μέτρια ή χαμηλά επίπεδα», σημειώνει ο DBRS.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν μια εξαίρεση στην ανάπτυξη μεταξύ των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών, ενώ η Ινδία και η Κίνα ξεχωρίζουν μεταξύ των αναδυόμενων αγορών.

Οι παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες «είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αυτού που θεωρούμε “κούρσα τεχνολογικού εξοπλισμού”, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή ζήτηση για επενδύσεις στην τεχνολογία (ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη), σε υποστηρικτικές της ενεργειακές υποδομές, καθώς και στις αεροδιαστημικές και αμυντικές βιομηχανίες», αναφέρει ο DBRS.