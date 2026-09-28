Τα έσοδα της Universal από κινηματογραφικά έργα σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασαν το όριο των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τρίτη φορά στην ιστορία του στούντιο. Πρόκειται επίσης για το πρώτο στούντιο που φτάνει σε αυτό το ορόσημο το 2026.

Με βάση τις εισπράξεις της τρέχουσας εβδομάδας, οι ταινίες που διανέμονται από τη Universal έχουν συγκεντρώσει 1,788 δισ. δολάρια στην αμερικανική αγορά και 3,218 δισ. δολάρια διεθνώς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Variety.

H εντυπωσιακή επίδοση στο box office τροφοδοτείται από παγκόσμιες επιτυχίες (blockbusters) των Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation και Focus Features, συμπεριλαμβανομένων των «The Odyssey», «The Super Mario Galaxy Movie», «Michael» και «Minions & Monsters», καθώς και από απρόσμενες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το «Obsession». Σε μια χρονιά κατά την οποία μόνο πέντε ταινίες ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως, η Universal διένειμε τις τρεις από αυτές: τα «The Odyssey», «The Super Mario Galaxy Movie» και «Michael». (Την πεντάδα των ταινιών που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο συμπληρώνουν τα «Spider-Man: Brand New Day» των Sony/Marvel και «Toy Story 5» των Disney/Pixar).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία της Universal (με έσοδα 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως) και κατατάσσεται στη 10η θέση των ταινιών της MPA (Ένωσης Κινηματογραφικών Παραγωγών Αμερικής) όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντίστοιχα, η ταινία «Obsession» του Κάρι Μπάρκερ απέφερε 519 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έγινε η πιο κερδοφόρα της Focus Features και της συνεργασίας Blumhouse-Atomic Monster. Το θρίλερ σχέσεων γυρίστηκε με προϋπολογισμό μικρότερο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και συγκαταλέγεται στις πιο κερδοφόρες της χρονιάς.

Η ταινία «Michael» για τον Μάικλ Τζάκσον έχει αποφέρει έσοδα ύψους 1,028 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η παραγωγή της Lionsgate, η οποία διανέμεται διεθνώς από τη Universal, ξεπέρασε το «Bohemian Rhapsody» ως η μουσική βιογραφία με τις υψηλότερες εισπράξεις, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.